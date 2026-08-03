Energocom: Consumul de energie pentru 3 august este asigurat integral.

Compania Energocom a achiziționat peste 12.000 MWh de energie electrică pentru a acoperi consumul din Moldova pe 3 august.

De asemenea, compania a îndemnat locuitorii țării să utilizeze în mod chibzuit energia electrică în orele de vârf, în contextul valului de căldură și al situației instabile de pe piețele regionale de energie electrică, informează bani.md.

Potrivit datelor întreprinderii, pentru ziua de luni au fost achiziționate 12.134 MWh de energie electrică. Din volumul total, 52,93% au fost asigurate prin contracte bilaterale de import, 28,03% revin surselor locale regenerabile de energie, 17,93% au fost procurate pe piața românească „pentru o zi înainte”, prin intermediul platformelor OPCOM și BRM, iar alte 1,1% sunt asigurate de termocentrale.

Energocom a avertizat că, în zilele următoare, din cauza temperaturilor ridicate, este probabil să crească consumul de energie electrică, în special din cauza utilizării active a aparatelor de aer condiționat. Compania a menționat, de asemenea, că piețele regionale de energie electrică rămân instabile, iar disponibilitatea energiei electrice depinde de situația din regiune.

În acest sens, cetățenii au fost îndemnați să utilizeze rațional energia electrică și, pe cât posibil, să nu pornească aparate electrocasnice consumatoare de energie între orele 18:00 și 23:00. Mașinile de spălat, uscătoarele și boilerele electrice sunt recomandate să fie utilizate în timpul zilei, când sarcina asupra sistemului energetic este mai mică. Acest lucru va ajuta la reducerea sarcinii asupra sistemului energetic și la diminuarea cheltuielilor pentru achiziția de energie electrică.