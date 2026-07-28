Energocom achiziționează activ gaze pentru anul viitor

În decurs de o săptămână, SA Energocom a organizat nouă licitații pentru achiziționarea gazului natural pentru anul gazier viitor, respectiv pentru perioada 1 octombrie 2026 – 30 septembrie 2027.

După rundele de licitații, care au început pe 16 iulie, compania a organizat noi proceduri pentru formarea portofoliului de gaze necesar sezonului rece, informează logos-press.md.

Așadar, săptămâna trecută SA Energocom a desfășurat 9 runde de licitații pentru produse energetice standardizate trimestriale și lunare.

Licitațiile au fost organizate conform procedurii de achiziție a gazului natural, aprobată de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). În acest context, au fost propuse pentru achiziție următoarele produse energetice standardizate:

— două loturi pentru trimestrul IV al anului 2026, respectiv pentru perioada octombrie-decembrie 2026, cu un volum de până la 276.000 MWh/trimestru;

— trei loturi pentru trimestrul I al anului 2027, respectiv pentru perioada ianuarie-martie 2027, cu un volum de până la 270.000 MWh/trimestru;

Și patru produse lunare pentru următoarele perioade:

noiembrie 2026 — 150.000 MWh;

decembrie 2026 — 155.000 MWh;

ianuarie 2027 — 108.500 MWh;

februarie 2027 — 98.000 MWh.

Achizițiile se realizează prin contracte forward bazate pe o formulă de stabilire a prețului corelată cu indicele TTF Front Month, conform cotațiilor publicate de Argus Media în ultima zi a lunii precedente lunii de livrare.

Așadar, încheierea preliminară a contractelor garantează volumele necesare pentru perioada de livrare, iar prețul final este actualizat lunar, reflectând condițiile și tendințele piețelor regionale de gaze naturale.

Procesul de achiziții continuă, iar compania va organiza noi runde de licitații în funcție de necesarul de gaze, strategia aprobată și condițiile de piață.

Procesul de încheiere a contractelor pentru volumele de gaze pentru anul gazier 2026–2027 va dura până la sfârșitul lunii octombrie. Informații complete despre contractele încheiate vor fi furnizate după finalizarea procesului de achiziții.

Reamintim că, în prezent, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) examinează proiectul de majorare a tarifului la gaze până la 20,30 lei, din cauza creșterii costului acestora pe piețele mondiale. Ministrul energiei, Dorin Junghietu, a propus ca tariful să fie revizuit la fiecare trei luni, în funcție de prețurile la care a fost achiziționat gazul natural.