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ipn
7 Iulie 2026, 08:26
11 102
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Energocom a rezervat capacități de transport pentru sezonul rece 2026–2027

Energocom și-a asigurat accesul la o parte din capacitățile de transport al gazelor naturale pe ruta Ungheni pentru sezonul rece 2026-2027.

Energocom a rezervat capacități de transport pentru sezonul rece 2026–2027.
Energocom a rezervat capacități de transport pentru sezonul rece 2026–2027.

Rezervările au fost efectuate în cadrul licitațiilor anuale organizate de operatorii de transport din România și Republica Moldova, transmite ipn.md.

În cadrul licitației organizate de operatorul român Transgaz la punctul de interconectare Ungheni, a fost oferită o capacitate de transport de 57.400 MWh pe zi. Din acest volum, furnizorii au rezervat 41,37%. De asemenea, operatorul Vestmoldtransgaz a scos la licitație o capacitate de 58.400 MWh pe zi pentru același punct de intrare, iar furnizorii au contractat 38,57% din capacitatea disponibilă.

Energocom explică faptul că licitațiile permit companiilor să își rezerve din timp capacitatea necesară în gazoducte. Rezervările anuale sunt considerate cele mai avantajoase, deoarece costul e mai mic decât cele făcute pe termen scurt, lunar sau zilnic. Compania mai precizează că monitorizează permanent evoluția prețurilor pe piețele regionale și își adaptează strategia de achiziție în funcție de condițiile de piață, pentru a asigura aprovizionarea cu gaze naturale.

Sursă
ipn
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