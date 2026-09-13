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tv8.md logotv8
13 Septembrie 2026, 17:14
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Energocom a explicat de ce plățile pentru gaz din august nu sunt reflectate în factura pentru iulie

Mulți consumatori au comunicat că plățile pentru gaz, efectuate în august, nu sunt reflectate în factura pe iulie.

Energocom a explicat de ce plățile pentru gaz din august nu sunt reflectate în factura pentru iulie.
Energocom a explicat de ce plățile pentru gaz din august nu sunt reflectate în factura pentru iulie.

Energocom a explicat că această factură a fost emisă în baza sumelor înregistrate la data de 31 iulie, scrie tv8.md.

Astfel, dacă plata a fost efectuată în august, aceasta nu este reflectată în documentul pentru iulie, chiar dacă factura propriu-zisă a fost primită de consumatori deja în august.

Energocom a precizat că toate sumele achitate ulterior au fost creditate în conturile consumatorilor și nu au dispărut. Plățile efectuate în august vor fi reflectate în factura care va fi emisă în prima jumătate a lunii septembrie.

Pentru informații suplimentare și răspunsuri la întrebări, consumatorii pot apela la centrul de apel la numărul 1309.

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