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mold-street.com logomold-street
3 August 2026, 10:36
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Energocom a devenit prima companie din Moldova cu venituri de peste un miliard de euro

Întreprinderea de Stat Energocom (100% din capital aparține statului) a înregistrat, în urma rezultatelor anului 2025, venituri din vânzări de aproximativ 20,28 miliarde de lei.

Energocom a devenit prima companie din Moldova cu venituri de peste un miliard de euro.
Energocom a devenit prima companie din Moldova cu venituri de peste un miliard de euro.

Acest lucru depășește cu peste 36% valoarea din 2024 și cu 17,8% precedentul record, stabilit în 2023 (17,22 miliarde de lei), transmite Mold-Street.

Astfel, Energocom a devenit nu doar cea mai mare companie de stat din Republica Moldova, după volumul încasărilor din anul trecut, ci și a stabilit un record istoric pentru Republica Moldova.

În plus, Energocom a devenit prima companie din țară a cărei încasări anuale au depășit un miliard de euro. Totodată, întreprinderea nu a publicat încă raportarea financiară anuală, inclusiv neauditată, care ar putea explica factorii ce au asigurat un astfel de rezultat financiar.

Potrivit datelor analizate de Mold-Street, acest nivel ridicat este determinat atât de achiziția și vânzarea de energie electrică, cât și de operațiunile cu gaz natural. Un rol important l-a avut și preluarea de către Energocom a funcțiilor de furnizor de gaz natural de la Moldovagaz, începând din septembrie 2025.

În pofida creșterii semnificative a încasărilor, profitul net al Energocom a scăzut. În 2025, acesta a constituit 430,6 milioane de lei, cu aproximativ 46% mai puțin decât în anul precedent, când compania a obținut 793,2 milioane de lei.

Conform rapoartelor anuale publicate, la capitolul încasări în 2025, Energocom a devansat semnificativ celelalte companii din Moldova. Pe locul al doilea se află Moldovagaz, cu încasări de 15,39 miliarde de lei.

În topul primelor cinci au intrat, de asemenea, Moldretail Group (Linella) — 14,54 miliarde de lei, Loteria Moldovei — 13,26 miliarde de lei și Rompetrol Moldova — 11,21 miliarde de lei.

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