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15 Iulie 2026, 20:40
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Energocom a cerut majorarea tarifelor la gazele naturale

S.A. Energocom a depus la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică o cerere de revizuire a tarifului la gazele naturale, solicitând majorarea acestuia.

Energocom a cerut majorarea tarifelor la gazele naturale.
Energocom a cerut majorarea tarifelor la gazele naturale.

Compania a explicat necesitatea majorării prin creșterea costurilor de achiziție a gazului, cauzate de factori externi, inclusiv situația de pe piețele internaționale de energie și intensificarea tensiunilor geopolitice, transmite deschide.md.

„Schimbările de pe piețele europene de gaze naturale au dus la creșterea cotațiilor și la volatilitate, ceea ce a influențat direct cheltuielile furnizorului”, se arată în comunicatul Energocom.

Potrivit datelor companiei, tariful actual este calculat pe baza unui preț mediu de achiziție a gazului de 404,24 euro pentru 1.000 de metri cubi. Totuși, în perioada ianuarie–iulie 2026, costul mediu efectiv de achiziție a crescut până la 423,28 euro pentru 1.000 de metri cubi.

Se preconizează că în perioada august–decembrie 2026 prețul de achiziție ar putea crește aproximativ până la 623,54 euro pentru 1.000 de metri cubi. Ca urmare, a apărut un deficit tarifar pe care Energocom îl estimează la aproximativ 106,8 milioane de lei.

Compania a declarat că ajustarea propusă a tarifului este necesară pentru acoperirea cheltuielilor justificate privind furnizarea gazului natural și pentru prevenirea acumulării suplimentare a abaterilor tarifare.

Totodată, Energocom a precizat că cererea depusă este doar o propunere, iar decizia finală privind modificarea tarifului va fi luată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.

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