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moldpres.md logomoldpres
3 Iulie 2026, 17:20
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Energocom a achiziționat în iunie energie electrică la prețul de 131 euro/MWh

SA Energocom a achiziționat în luna iunie 314.011 MWh de energie electrică la un preț mediu ponderat de 131,52 euro/MWh.

Energocom a achiziționat în iunie energie electrică la prețul de 131 euro/MWh.
Energocom a achiziționat în iunie energie electrică la prețul de 131 euro/MWh.

Potrivit Energocom, necesarul de energie electrică a fost acoperit atât din surse interne, cât și prin import. Astfel, energia electrică produsă local a asigurat 35,31% din consumul din luna iunie. Din acest volum, 33,56% a fost asigurat de parcuri și stații de producere a energiei regenerabile, iar 1,75% — de CET-Nord și Termoelectrica, transmite moldpres.md.

Necesarul rămas a fost acoperit prin import, care a constituit 64,69% din volumul total al achizițiilor. Din această cantitate, 50,41% a fost livrat în baza contractelor bilaterale încheiate cu furnizori și producători din România și Ucraina, iar 14,28% a fost achiziționat prin platformele OPCOM și BRM pe piața „achizițiilor pentru ziua următoare” (PZU).

Costurile de achiziție nu includ taxele și cheltuielile legate de transport, rezervarea capacității și alte costuri logistice.

Din 1 ianuarie 2025, malul drept al Nistrului nu mai primește energie electrică de la Stația Electrică Cuciurgan, după ce concernul rus „Gazprom” a încetat livrările de gaze naturale către Republica Moldova. În aceste condiții, consumul este acoperit din surse interne și import.

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