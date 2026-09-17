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17 Septembrie 2026, 10:15
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Energia electrică s-ar putea scumpi din cauza deficitului de electricitate din regiune

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a avertizat că prețul energiei electrice în regiune ar putea crește în perioada următoare, pe fondul deficitului de energie și al dependenței de gaz în producerea energiei electrice.

Energia electrică s-ar putea scumpi din cauza deficitului de electricitate din regiune.
Energia electrică s-ar putea scumpi din cauza deficitului de electricitate din regiune.

Potrivit ministrului, deficitul de energie electrică din regiune este semnificativ, iar o parte din acesta este acoperită prin utilizarea centralelor electrice pe gaz. Energia produsă astfel este mai scumpă, ceea ce influențează direct prețul final, relatează realitatea.md.

„În regiune, prețul plafon al energiei electrice este determinat de prețul gazului”, a explicat Junghietu.

Ministrul a menționat că situația hidrologică de pe Nistru și Dunăre poate exercita presiuni suplimentare asupra prețurilor. Dacă nivelul de producție a energiei hidroelectrice va rămâne scăzut, există o probabilitate semnificativă ca prețul energiei electrice să crească, întrucât acesta este influențat în mare măsură de costul gazului.

Totodată, energia regenerabilă contribuie la reducerea impactului prețurilor ridicate. Însă, odată cu apropierea sezonului rece, producția centralelor solare va scădea, ceea ce va spori necesitatea surselor alternative de energie în orele de consum maxim.

Junghietu consideră că Moldova trebuie să accelereze investițiile în sisteme de stocare a energiei, pentru ca în orele de consum maxim să fie nevoie de mai puține importuri.

Ministrul a menționat că, în 2025, țara noastră a importat practic tot volumul necesar de energie electrică, inclusiv energia electrică procurată de la Centrala termoelectrică Moldovenească (MGRES). În prezent, ponderea importurilor a scăzut și constituie aproximativ 70–77%.

„Sunt zile în care producem în țară 30–40%, iar restul îl importăm din România și Ucraina”, a declarat ministrul.

În medie, pe parcursul acestui an, aproximativ 70% din energia electrică consumată în Moldova este importată. O parte semnificativă a acestor importuri este necesară în orele de consum maxim — dimineața și seara, când energia electrică este mai scumpă.

În aceste condiții, Ministerul Energiei pledează pentru dezvoltarea simultană a mai multor tipuri de capacități: centrale pe bază de surse regenerabile, sisteme de stocare a energiei și centrale electrice flexibile pe gaz, care vor putea produce energie electrică în țară în perioadele de consum maxim.

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