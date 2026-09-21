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Infotag.md logoInfotag
21 Septembrie 2026, 09:01
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Economist: Singura soluție într-o economie stagnantă sunt împrumuturile

În condițiile unei economii stagnante, împrumuturile reprezintă singura soluție pentru Guvernul Moldovei de a majora cheltuielile bugetare.

Economist: Singura soluție în cazul unei economii stagnante sunt împrumuturile.
Economist: Singura soluție în cazul unei economii stagnante sunt împrumuturile.

Despre acest lucru a scris pe pagina sa de Facebook analistul financiar Vladimir Golovatiuc.

Potrivit datelor Ministerului Finanțelor privind creditele externe, în primul semestru Guvernul Republicii Moldova a primit credite din străinătate în valoare de 239,5 milioane de dolari. Principalii creditori au fost Comisia Europeană (199 milioane de dolari), AID și BIRD (21 și, respectiv, 12 milioane de dolari), structuri financiare ale Băncii Mondiale, precum și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, BERD (7,2 milioane de dolari), scrie infotag.md.

Potrivit expertului, volumul creditării externe este sub nivelul indicatorilor de anul trecut. În primul semestru al anului 2025 au fost obținute credite în valoare de 435,2 milioane de dolari, inclusiv 355 de milioane de dolari din Uniunea Europeană.

„Odată cu reducerea împrumuturilor externe, Guvernul este nevoit să se împrumute pe piața internă, ceea ce este incomparabil mai scump”, s-a plâns Golovatiuc.

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