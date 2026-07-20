Economist: Moldova s-a transformat dintr-o grădină înfloritoare într-o cantină în care totul este importat

Analizând structura pe sortimente a exporturilor și importurilor Moldovei în perioada ianuarie-martie a acestui an, economistul Vladimir Golovatiuc a tras concluzii „să zicem ușor nefavorabile”.

După cum indică expertul pe pagina sa de Facebook, în mai 2026 exportul produselor alimentare și materiei prime agricole din Moldova a fost de aproape 100 milioane euro, iar importul de mărfuri din această categorie – în jur de 145 milioane euro. Pentru cinci luni ale anului curent, cifrele sunt, respectiv, 670 milioane euro și 700 milioane. „Diferența este mai mică (aproximativ 4%), dar ea există și nu în favoarea exportului”, atrage atenția Vladimir Golovatiuc. „Cu un an înainte diferența era de 18%”, scrie logos-pres.md.

Adică, cumpărăm mai multe produse alimentare decât vindem. Prin urmare, Moldova s-a transformat din „grădina înfloritoare” într-o mare cantină, unde toate felurile de mâncare și/sau semifabricatele sunt importate.

Totodată, importul de resurse energetice în mai a fost de 160 milioane euro, iar pentru cinci luni ale anului curent – 1,041 miliarde euro. „Se vede că valuta care intră în țară din exportul produselor sectorului agroindustrial, care formează mai mult de jumătate din totalul exporturilor R. Moldova, nu este suficientă pentru plata importului de resurse energetice”, rezumă expertul.

Potrivit lui, este interesant și faptul că exportul de produse agroalimentare în termeni financiari pentru cinci ani (comparativ cu perioada ianuarie – mai 2021) s-a dublat practic, „ceea ce, apropo, este destul de bine, dar, totuși, importul de resurse energetice a crescut aproape de patru ori”.

„Să abordăm problema mai larg și să comparăm întreg volumul exporturilor cu importul doar al unui grup de mărfuri – resurse energetice. Exportul moldovenesc pentru cinci luni din 2026 a fost de 1,376 miliarde euro, iar importul de resurse energetice – 1,041 miliarde euro. Adică, pentru plata benzinei, motorinei, gazului, energiei electrice și altor purtători de energie se cheltuie 76% din întreaga încasare din export a țării. Desigur, resursele energetice reprezintă un import critic pentru noi, iar țara (economia, populația) nu poate funcționa normal fără acestea. Totuși, consider că un asemenea dezechilibru este nejustificat.

Nu fac apel la reducerea importului de mărfuri pe care țara fizic nu le poate produce. Este vorba exclusiv despre creșterea exportului, ridicarea economiei naționale. Mai ales că sunt convins că în perioada indicată volumul fizic al resurselor energetice importate nu a crescut de trei ori, chiar și ținând cont de reexport.

Cel mai probabil, cauza este creșterea prețului la gaz, energie electrică etc. Toți ne amintim bine ce s-a întâmplat la sfârșitul anului 2021 și ce se întâmplă până acum. De unde și la ce prețuri cumpărăm toate acestea și care este rolul factorului politic în această problemă. Nu a fost mereu așa. Până în 2022 exportul agroalimentar depășea volumul resurselor energetice importate.”