Drumul Chișinău–Comrat va fi reabilitat capital cu finanțare europeană.

Drumul care leagă Chișinăul de municipiul Comrat va fi reparat capital. Tronsonul, cu o lungime de 65 de kilometri, face parte din traseul strategic care duce spre Vama Giurgiulești, la granița cu România.

Proiectul, în valoare de aproape 270 de milioane de euro, va fi finanțat aproape integral de Uniunea Europeană (UE), transmite moldova1.md.

Republica Moldova va primi aproape 233 de milioane de euro din partea UE sub formă de grant, iar restul sumei va fi acoperit printr-un împrumut. Cele mai ample lucrări vor avea loc pe tronsonul de drum dintre satul Porumbrei și Cimișlia. În prezent, acesta are două benzi de circulație, iar după reconstrucție va avea patru. Sectorul este important pentru transportul de mărfuri, deoarece, în drumul spre Portul Liber Internațional Giurgiulești, permite ocolirea mai multor localități.

„Va fi descărcat orașul Cimișlia - mai ușor și pentru locuitorii satului, și pentru șoferi. Mai repede o să ajungă la locul destinației. Nu o să aibă obstacole. Tot transportul care vine din Chișinău merge pe traseul acesta, prin centrul orașului, precum și cel care vine din Căușeni, Ștefan Vodă. Ziua, tot timpul e încărcat cu transport”, a menționat primarul comunei Porumbrei, Iurie Făureanu.

Traseul M3, care duce spre Portul Internațional Giurgiulești, a fost reabilitată ultima dată la începutul anilor '90, însă nici atunci nu a fost reparată integral. „În cadrul acestui acord, au fost examinate mai multe drumuri naționale, dar finanțarea pentru drumul Chișinău - Leușeni deja există. Al doilea drum de importanță strategică și cu trafic greu este M3, drumul Chișinău - Comrat- Giurgiulești și anume aceste sectoare nu au fost executate până la capăt, pentru conexiunea Chișinău - Giurgiulești”, a declarat secretarul de stat la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Nicolai Mîndra.