Din fiecare doi lei încasați de MoldATSA, unul a mers pe salariile angajaților.

Suma este cu aproape 58 de milioane de lei mai mare decât în anul precedent, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 40%, potrivit situațiilor financiare ale întreprinderii, scrie bani.md.

Datele financiare arată că plățile către angajați au reprezentat aproape jumătate din veniturile totale ale companiei. În 2025, MoldATSA a raportat venituri din prestarea serviciilor de 405,6 milioane de lei, astfel că aproximativ 50% din încasări au fost direcționate către remunerarea personalului.

În pofida acestor cheltuieli, întreprinderea a încheiat anul cu un profit net de 52,3 milioane de lei, în creștere cu aproape 78% față de cele 29,5 milioane de lei înregistrate în 2024. Totodată, profitul brut a depășit 116 milioane de lei, iar veniturile totale au crescut cu peste 53%, pe fondul intensificării traficului aerian prin Aeroportul Internațional Chișinău.

Situațiile financiare mai arată că MoldATSA avea la sfârșitul anului 57,3 milioane de lei în numerar, față de 32,9 milioane de lei cu un an înainte, iar activele totale ale întreprinderii au crescut la 316,8 milioane de lei.