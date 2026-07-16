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nordnews.md logonordnews
16 Iulie 2026, 17:09
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Din 10 august, magazinele vor fi obligate să afișeze țara de origine a alimentelor pe indicatorul de preț

Începând cu 10 august 2026, comercianții cu amănuntul din Republica Moldova vor fi obligați să indice țara de origine a produselor alimentare direct pe indicatorul de preț.

Din 10 august, magazinele vor fi obligate să afișeze țara de origine a alimentelor pe indicatorul de preț.
Din 10 august, magazinele vor fi obligate să afișeze țara de origine a alimentelor pe indicatorul de preț.

Noua cerință, anunțată de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), are scopul de a asigura o informare mai clară a consumatorilor și o mai bună trasabilitate a produselor, transmite nordnews.md.

Informația afișată la raft va trebui să corespundă cu datele de pe eticheta produsului și cu documentele de proveniență. Regula se va aplica atât produselor preambalate, cât și celor comercializate fără ambalaj sau ambalate direct în magazin.

Țara de origine va trebui menționată prin denumirea completă a statului, iar utilizarea doar a drapelului, fără indicarea numelui țării, nu va fi permisă. 

Noile prevederi vor fi aplicate magazinelor din categoriile B, C și D, iar respectarea acestora va fi verificată de inspectorii ANSA.

Comercianții care nu vor afișa corect informațiile riscă amenzi de până la 90 de unități convenționale pentru persoane cu funcții de răspundere și până la 240 de unități convenționale pentru persoane juridice. 

ANSA recomandă operatorilor economici să actualizeze din timp etichetele și indicatoarele de preț.

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