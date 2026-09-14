Depunerea cererilor pentru compensații pentru sezonul rece va începe la 1 octombrie.

Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a declarat că autoritățile examinează în continuare mai multe scenarii pentru a determina numărul beneficiarilor și cuantumul compensațiilor.

„Programul va rămâne același pentru întregul sezon rece, așa cum ne-am obișnuit deja: noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, martie — adică cinci luni. Depunerea cererilor va începe la 1 octombrie, așa cum oamenii s-au obișnuit deja: se depune cererea și persoana se înregistrează. Acum efectuăm calcule și discutăm cum să identificăm mai bine gospodăriile care vor fi cele mai afectate și ce criterii trebuie modificate pentru a identifica în primul rând familiile asupra cărora va cădea cea mai mare povară la achitarea acestor facturi”, a declarat ministra, transmite logos-pres.md.

Mai mulți bani — pentru mai puține familii sau mai puțini — pentru mai multe

Potrivit ministrei, decizia privind numărul gospodăriilor care vor primi compensații, precum și cuantumul acestora, va fi anunțată la sfârșitul lunii septembrie sau la începutul lunii octombrie. În prezent, autoritățile se confruntă cu o dilemă: să ofere compensații mai mari unui număr mai mic de familii sau să distribuie bugetul disponibil astfel încât ajutorul să ajungă la cât mai multe gospodării.

„Anul trecut, compensații au primit 620 de mii de gospodării, adică am acoperit o parte destul de semnificativă a populației. Prin urmare, avem de ales: să oferim o sumă mai mare unui număr mai mic de gospodării sau totuși să distribuim bugetul între un număr mai mare de gospodării, pentru a reduce povara financiară pentru mai multe familii? În prezent, analizăm diferite scenarii și efectuăm calcule, avem baze de date foarte bune”, a spus ea.

Plugaru a precizat că, pentru verificarea dreptului de a primi compensații, autoritățile vor utiliza date din mai multe sisteme informaționale. Vor fi verificate veniturile declarate, conturile bancare, bunurile imobile, plățile sociale și deținerea anumitor bunuri. O atenție deosebită va fi acordată identificării veniturilor nedeclarate. Potrivit Nataliei Plugaru, unul dintre criteriile pentru acordarea compensațiilor în acest an ar putea deveni și deținerea unui automobil. Totodată, simpla posesie a unei mașini nu va însemna automat refuzul compensației.

„Un asemenea criteriu nu a existat în anii precedenți. Dar acum discutăm cum să facem astfel încât familia să nu fie lipsită de compensație doar pentru că are o mașină. Este posibil să fie vorba despre deținerea a două automobile sau a unor automobile mai noi de cinci sau șapte ani”, a precizat Natalia Plugaru.