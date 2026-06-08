Depopularea încetinește: În decurs de un an țara a pierdut 22.900 de locuitori.

Datele preliminare sunt publicate de Biroul Național de Statistică (BNS).

Scăderea anuală a populației rămâne semnificativă, dar se observă și o anumită încetinire a proceselor de depopulare. Această concluzie trebuie, evident, să urmeze după compararea cifrelor de scădere din 2005 (-22.900) și 2024 (-27.000), la care atrage atenția BNS la începutul publicației oficiale, scrie logos-pres.md.

Datele sunt calculate pe baza numărului populației cu reședință obișnuită (permanentă) pe teritoriul țării în ultimul an, cu excepția plecărilor scurte (concedii, deplasări de serviciu, tratamente), ceea ce ajută la excluderea cât mai exactă a cetățenilor care locuiesc efectiv de mult timp în străinătate. Cetățenii Moldovei care au plecat să muncească sau să locuiască în străinătate pentru o perioadă mai mare de un an sunt complet excluși din această cifră, chiar dacă au înregistrare și pașaport moldovenesc.

Exact din cauza trecerii la această metodologie internațională (luarea în calcul a locuitorilor reali, nu a tuturor înregistraților), numărul oficial al populației Moldovei în rapoartele statistice din ultimii ani a fost corectat până la un nivel sub 2,4 milioane de persoane.

Principalii factori ai continuării depopulării rămân migrația și sporul natural negativ al populației (mortalitatea depășește natalitatea). Exodul migrațional este principalul factor al reducerii populației Moldovei, depășind constant scăderea naturală. În structura reducerii totale a populației țării, raportul dintre aceste procese este de aproximativ 55–60% (migrație) față de 40–45% (scădere naturală).

— Scăderea naturală este de aproximativ 10.000 persoane (aproximativ 44% din scăderea totală). În 2025 în Moldova s-au născut 22.100 copii (minim istoric al natalității), în timp ce au decedat 32.100 persoane.

— Exodul migrațional (sold negativ) este de aproximativ 12.900 persoane (aproximativ 56% din scăderea totală). Atât de mulți locuitori (diferența netă între cei plecați și cei veniți) au părăsit țara pentru o perioadă mai mare de un an sau definitiv.