Delegația cubaneză a părăsit sala Adunării Generale a ONU din cauza discursului lui Trump.

Discursul lui Donald Trump în fața Adunării Generale a ONU de la New York, așteptat cu mare interes, s-a transformat într-o trecere rapidă în revistă a crizelor mondiale: Iran, Gaza, Ucraina și Groenlanda.

Iar apoi, în mod neașteptat, președintele SUA a început să vorbească despre Cuba și a provocat un scandal diplomatic, relatează Bild.

În discursul său, Trump a lansat atacuri dure la adresa Cubei. El a numit această insulă din Caraibe „un stat complet eșuat” și a declarat că regimul comunist de acolo se află sub cea mai puternică presiune din întreaga sa istorie. În timp ce rostea aceste cuvinte, delegația cubaneză a părăsit demonstrativ sala de ședințe.

„Va cădea”, a spus Trump despre guvernul de la Havana. Și a adăugat: „Comunismul nu va veni niciodată în America — însă libertatea va veni în Cuba”. El a mai anunțat că SUA nu vor permite Cubei să servească drept refugiu pentru dușmanii Americii. De asemenea, a acuzat conducerea cubaneză că, timp de decenii, colaborează cu organizații de stânga și comuniste din Statele Unite: cu Partidul Comunist din SUA, „Antifa” și „Socialiștii Democrați din America”.

În ultimele luni, SUA au impus numeroase sancțiuni împotriva Cubei. Acest lucru a agravat și mai mult grava criză economică și energetică din țară. Anterior, Trump amenințase că va ocupa insula și chemase guvernul socialist să încheie un acord. Washingtonul așteaptă schimbarea cursului politic și economic al Cubei, precum și distanțarea acesteia de China și Rusia.