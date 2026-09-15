Deficitul comerțului exterior al Moldovei crește: Exporturile acoperă doar 34% din importuri.

Comerțul exterior al Republicii Moldova a crescut în primele șapte luni ale anului 2026, însă dezechilibrul dintre exporturi și importuri rămâne semnificativ.

Deși exporturile au crescut mai rapid decât importurile, deficitul comercial a ajuns la 3,87 miliarde de euro — cu aproape 180 de milioane de euro mai mult decât în perioada similară a anului trecut, arată datele Biroului Național de Statistică, informează bani.md.

În primele șapte luni ale anului 2026, Republica Moldova a exportat mărfuri în valoare de 1,97 miliarde de euro, cu 11,7% mai mult decât în perioada similară din 2025. Importurile au fost însă de aproape trei ori mai mari și au atins 5,84 miliarde de euro, în creștere cu 7,1%.

Amploarea dezechilibrului este indicată de gradul de acoperire a importurilor prin exporturi. Acesta constituie doar 33,7%. Cu alte cuvinte, la fiecare 100 de euro cheltuiți pentru importul de mărfuri, exporturile aduc înapoi mai puțin de 34 de euro. Indicatorul s-a îmbunătățit cu 1,4 puncte procentuale față de anul trecut, însă rămâne scăzut.

Și luna iulie a adus o creștere a exporturilor. Republica Moldova a vândut peste hotare mărfuri în valoare de 319,4 milioane de euro — cu 16,6% mai mult decât în iunie și cu 7,7% mai mult decât în iulie 2025. Importurile din aceeași lună au ajuns la 856,5 milioane de euro, astfel că deficitul comercial lunar a constituit 537,1 milioane de euro.

Exporturile autohtone au înregistrat o dinamică mai accentuată decât reexporturile. Mărfurile produse în Republica Moldova au generat 1,57 miliarde de euro — cu 15,6% mai mult decât în primele șapte luni ale anului 2025 — și au reprezentat aproape 80% din volumul total al exporturilor. În același timp, reexporturile s-au redus cu 1,3%, până la 401,5 milioane de euro.

Agricultura a devenit unul dintre principalii factori ai creșterii. Exportul de cereale și produse din cereale a crescut de 1,7 ori, cel de semințe și culturi oleaginoase — cu 21,9%, iar exportul de grăsimi și uleiuri vegetale a sporit de 2,3 ori. Totodată, livrările de legume și fructe au crescut cu 18,3%.

În sens opus a evoluat exportul de energie electrică — acesta s-a prăbușit cu 41%. Livrările de băuturi alcoolice și nealcoolice s-au redus cu 10,2%, iar exportul de autovehicule — cu 18,7%.

S-a modificat și geografia exporturilor. Livrările către Germania au crescut de 1,7 ori, către Ungaria — de 1,9 ori, iar exporturile către Liban au sporit de 2,2 ori, în principal datorită livrărilor de porumb și bovine vii. În același timp, exporturile către Spania s-au prăbușit cu 68,4%, iar cele către SUA — cu 31,7%.

România rămâne, la mare distanță, principala piață pentru mărfurile moldovenești — acesteia îi revin 28,3% din volumul total al exporturilor. Urmează Turcia — 12,1%, Italia — 10,1%, Cehia — 8%, Ucraina — 7,3% și Germania — 5,4%. Primele șase piețe cumulează peste 71% din exporturile Republicii Moldova.

În ceea ce privește importurile, România rămâne, de asemenea, principalul furnizor — cu 23,2% din total. Urmează China — 14,2%, Ucraina — 9,2%, Germania — 6,9% și Turcia — 6,5%. O creștere semnificativă a fost înregistrată la importurile din Argentina — de 9,3 ori, și din Egipt — de 3,5 ori.

Sectorul energetic continuă să dețină o pondere semnificativă în importuri. Gazele și produsele industriale obținute din gaze reprezintă 9,9% din totalul importurilor, iar petrolul și produsele petroliere — încă 9,7%. Importul de produse petroliere a crescut cu 25,2%, cel de gaze — cu 9,3%, iar cel de îngrășăminte minerale și chimice — cu 31%.

Uniunea Europeană rămâne principalul partener comercial al Republicii Moldova. Circa 65,3% din exporturi au fost destinate țărilor UE, în timp ce 54,6% din importuri au provenit din statele comunitare. Totuși, chiar și în comerțul cu UE, balanța comercială externă a Republicii Moldova rămâne puternic negativă: în primele șapte luni ale anului, deficitul a constituit 1,9 miliarde de euro.