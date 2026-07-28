Deficitul comercial al Moldovei cu Regatul Unit a crescut la 55 de milioane de euro.

Schimburile comerciale dintre Moldova și Regatul Unit în 2025 au totalizat aproximativ 117 milioane de euro, în creștere cu 7% față de anul precedent.

Astfel de date sunt prezentate în studiul Export Vision – United Kingdom 2026, realizat de Agenția de Investiții împreună cu Gateway & Partners Moldova, informează mold-street.com.

Studiul – destinat companiilor din Republica Moldova interesate să-și extindă exporturile pe una dintre cele mai mari, competitive și exigente piețe de consum din Europa – relevă că anul trecut exporturile moldovenești au constituit 31,1 milioane de euro, iar importurile din Regatul Unit au urcat la 86 milioane de euro.

De ce a crescut deficitul comercial

Deficitul compercial a constituit anul trecut circa 55 de milioane de euro, fiind practic la acelaşi nivel ca şi în anul 2024 și, totodată, este în creştere abruptă de faţă de anul 2021, când se atesta un excedent comercial de jumătate de milion de euro.

„Relațiile comerciale dintre Republica Moldova și Regatul Unit au înregistrat, în perioada 2021-2025, o evoluție contrastantă: pe fondul retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană și al reașezării cadrului comercial bilateral, exporturile moldovenești către piața britanică s-au diminuat, în timp ce importurile din Regatul Unit au crescut constant, transformând o balanță aproape echilibrată într-un deficit în defavoarea Republicii Moldova”, susţin autorii studiului.

Astfel, exporturile Republicii Moldova către Regatul Unit au urmat o traiectorie descendentă, scăzând de la 55,24 milioane de euro în anul 2021 la 31,12 milioane de euro în anul 2025, după un vârf de 58,84 milioane de euro atins în 2022.

Această contracție – de circa 44% față de nivelul din 2021 – este explicată aproape integral de restrângerea exporturilor din sectorul confecțiilor textile: articolele de îmbrăcăminte netricotate au scăzut de la 30,67 milioane de euro în anul 2021 la 11,04 milioane de euro în anul 2025, iar cele tricotate de la 5,47 milioane de euro la doar 0,93 milioane de euro.

În opinia autorilor, această evoluție reflectă erodarea modelului de producție în lohn (perfecționare activă) pentru brandurile britanice, sensibil afectat de barierele comerciale apărute post-Brexit și de reorientarea comenzilor.

Diversificarea exporturilor

Totuşi, în pofida declinului agregat, structura exporturilor moldovenești a cunoscut o diversificare pozitivă către categorii cu valoare adăugată mai ridicată și produse agroalimentare: fructele comestibile și nucile au crescut de la 2,55 milioane euro la 4,71 milioane euro, mașinile și echipamentele electrice au avansat de la 0,36 milioane euro la 4,50 milioane euro, preparatele din legume și fructe au urcat practic de la zero la 1,18 milioane de euro, iar mobila a crescut de la 10.000 de euro, la 610.000 de euro.

Această contracție – de circa 44% față de nivelul din 2021 – este explicată aproape integral de restrângerea exporturilor din sectorul confecțiilor textile: articolele de îmbrăcăminte netricotate au scăzut de la 30,67 milioane de euro în anul 2021 la 11,04 milioane de euro în anul 2025, iar cele tricotate de la 5,47 milioane de euro la doar 0,93 milioane de euro.

În opinia autorilor, această evoluție reflectă erodarea modelului de producție în lohn (perfecționare activă) pentru brandurile britanice, sensibil afectat de barierele comerciale apărute post-Brexit și de reorientarea comenzilor.

Diversificarea exporturilor

Totuşi, în pofida declinului agregat, structura exporturilor moldovenești a cunoscut o diversificare pozitivă către categorii cu valoare adăugată mai ridicată și produse agroalimentare: fructele comestibile și nucile au crescut de la 2,55 milioane euro la 4,71 milioane euro, mașinile și echipamentele electrice au avansat de la 0,36 milioane euro la 4,50 milioane euro, preparatele din legume și fructe au urcat practic de la zero la 1,18 milioane de euro, iar mobila a crescut de la 10.000 de euro, la 610.000 de euro.