Deficitul bugetar a crescut cu peste 21% în prima jumătate a anului 2026.

Deficitul bugetului de stat al Moldovei a ajuns la 9,2 miliarde de lei, ceea ce reprezintă aproximativ 5% din PIB. În perioada ianuarie–iunie 2024, acest indicator era de aproximativ 4% din PIB.

În 6 luni ale anului 2026, veniturile totale ale bugetului de stat au constituit 37,03 miliarde de lei, înregistrând o creştere nesemnificativă – de 0,7% (270 de milioane de lei), informează mold-street.com.

Această evoluţie se explică, în special, prin intrările reduse de granturi externe, care s-au diminuat de circa 7,5 ori, în primele 6 luni din 2026 constituind doar 370 de milioane de lei, faţă de peste 2,13 miliarde de lei în prima jumătate a anului trecut.

În acelaşi timp, veniturile generale și colectate din impozite şi taxe au crescut cu circa 9% – până la 34,5 miliarde de lei. În special, se remarcă creşterea cu 9% a veniturilor din TVA şi a încasărilor din impozitul pe venit – cu aproape 11%. O creştere de circa 10% s-a atestat la contribuţiile de asigurări sociale şi medicale.

Creşterea încasărilor din TVA poate fi pusă pe seama scumpirii semnificative a produselor petroliere importate în ţară, dar şi a unor măsuri de consolidare fiscală. În acelaşi timp, creşterea încasărilor din contribuţii sociale denotă şi o majorare a veniturilor salariale.

În aceeaşi perioadă, cheltuielile bugetului de stat au crescut cu 4,2%, constituind circa 46,2 miliarde de lei. Cea mai mare parte din cheltuieli sunt pentru protecţia socială – aproximativ 29,8% din buget, urmate de cele pentru învăţământ – 25,3% şi servicii cu destinaţie specială – 14,7%

Cel mai mult au crescut cheltuielile pentru serviciile cu destinaţie specială – cu 22,6%, urmate de cheltuilile din domeniul economiei – cu 9% şi învăţământ – cu 7,7%.

În schimb, cheltuilile pentru apărare s-au redus cu circa 11%, iar cele pentru protecţia socială – cu aproape 6%.

În consecinţă, deficitul bugetului de stat în primele şase luni din acest an a constituit circa 9,21 miliarde de lei – cu peste 21% mai mult faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, când era de aproape 7,61 miliarde lei.

Menţionăm că noul premier Vasile Tofan s-a arătat îngrijorat de deficitul bugetar enorm, care în acest an este planificat să ajungă la 20,9 miliarde de lei s-au 5,4% din PIB.

Vasile Tofan a declarat, în discursul de prezentare a programului de guvernare susținut în plenul Parlamentului, că „până în 2029, deficitul bugetar raportat la PIB trebuie redus cu cel puțin două puncte procentuale față de nivelul din 2026. Încasările fiscale, raportate la PIB, trebuie să crească cu cel puțin două puncte procentuale”.