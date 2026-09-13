Datoriile fiscale vor fi recuperate din conturile persoanelor fizice

De la 1 ianuarie 2027, Serviciul Fiscal de Stat va putea expedia ordine de încasare pentru datoriile persoanelor fizice care nu desfășoară activitate antreprenorială, în mod similar cu cel aplicat în cazul persoanelor juridice.

Ordinele vor avea puterea unor documente executorii, iar executarea silită va fi aplicată conturilor de plăți/bancare, dacă persoana fizică dispune de acestea (cu unele excepții), scrie logos-pres.md.

Această prevedere este inclusă în proiectul politicii bugetar-fiscale pentru 2027. Procedura de emitere a ordinelor incaso va fi similară celei prevăzute de art. 197 din Codul fiscal. Adică, acestea pot fi expediate începând cu ziua următoare zilei apariției datoriei sau zilei în care a fost depistată restanța.

Ordinul incaso al Serviciului Fiscal de Stat se execută în termen de 24 de ore de la momentul primirii acestuia. Potrivit Codului de executare, documentul va fi transmis organizației în care persoana fizică lucrează sau primește o remunerație, pensie, bursă ori alte venituri, cu solicitarea de a reține sumele indicate în acesta.

Anterior s-a relatat că întreprinderile pot evita blocarea conturilor din cauza datoriilor fiscale, în cazul în care datoriile au apărut din vina statului. Aceasta este o excepție de la regula generală, care se aplică în prezent în cazurile în care Serviciul Fiscal de Stat aplică ordine incaso și suspendă operațiunile pe conturile companiilor.