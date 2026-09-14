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14 Septembrie 2026, 10:02
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Datoria internă a Moldovei a crescut până la 58,2 miliarde de lei de la începutul anului

De la începutul anului 2026, acesta a crescut cu 6,2 miliarde de lei, sau cu 11,9%. Numai în august, datoria a crescut cu încă 432,5 milioane de lei. Ministerul Finanțelor informează despre aceasta în rapoartele lunare.

Datoria internă a Moldovei a crescut până la 58,2 miliarde de lei de la începutul anului.
Datoria internă a Moldovei a crescut până la 58,2 miliarde de lei de la începutul anului.

Majorarea datoriei de stat a țării s-a produs datorită finanțării nete pozitive pe piața primară a obligațiunilor de stat, în valoare de 5767,43 milioane de lei, precum și datorită finanțării nete pozitive rezultate din plasarea directă a obligațiunilor de stat în rândul persoanelor fizice, în valoare de 440,21 milioane de lei, relatează  logos-press.md.

Experții califică drept „stranie” situația de pe piața împrumuturilor interne: 

„În total, la cele două licitații de vânzare din august, Ministerul Finanțelor a oferit spre plasare obligațiuni de stat în valoare de 6,1 miliarde de lei. Cererea pentru VMS a fost similară – 6,1 miliarde de lei. Însă au fost vândute VMS în valoare de doar 4,6 miliarde de lei. Ministerul Finanțelor a respins pur și simplu o parte din cerere, evident, cu o rentabilitate mai mare, pentru a nu majora ulterior costul deservirii titlurilor scumpe. Drept urmare, nu au fost realizate titluri de datorie în valoare de doar 1,5 miliarde de lei”, a analizat Vladimir Golovatiuc. 

Împrumuturile de pe piața internă costă statul considerabil mai mult. Totuși, deficitul bugetar nu „poate aștepta mult timp” finanțarea externă ieftină, iar statul se creditează cu prudență pe piața internă. 

În perioada ianuarie–august 2026, rata medie ponderată a dobânzii la VMS tranzacționate pe piața internă a constituit 9,56%, în timp ce rata la creditele externe nu depășește 2,36% anual.

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