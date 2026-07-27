Curtea de Conturi: Eficiența investițiilor în economisirea energiei este pusă sub semnul întrebării.

Investițiile în economisirea energiei în Moldova sunt justificate din punct de vedere economic, dar se confruntă cu bariere serioase.

Consumul ridicat de energie al economiei, creșterea tarifelor și programele guvernamentale de miliarde de lei confirmă actualitatea modernizării. Totuși, procesul este încetinit de lipsa evaluărilor de eficiență – de exemplu, a programelor guvernamentale ample de modernizare a locuințelor în valoare de 1,4 miliarde de lei, relatează logos-press.md.

La această concluzie au ajuns auditorii în urma examinării raportului privind evaluarea eficienței investițiilor în eficiența energetică a clădirilor publice. „Investițiile în eficiența energetică a clădirilor publice au dat rezultate, însă autoritățile nu dispun de mecanisme suficiente pentru a demonstra eficiența acestora”, afirmă Curtea de Conturi.

În perioada 2019-2025, măsurile de renovare a clădirilor publice „au contribuit la reducerea consumului de energie, diminuarea cheltuielilor bugetare, scăderea emisiilor de CO₂ și îmbunătățirea condițiilor de exploatare a acestora”.

Totuși, evaluarea eficienței nu este posibilă – nu există date de bază privind eficiența energetică a fondului locativ și a altor construcții, consideră auditorii. Iar consumul de energie în producție în Moldova este semnificativ mai mare decât media europeană.

În plus, „procedurile complexe de implementare a proiectelor, lipsa infrastructurii autorizate pentru gestionarea deșeurilor care conțin azbest, precum și sistemul de monitorizare și evaluare a eficienței energetice care nu funcționează pe deplin” nu permit formularea unor concluzii pe termen lung.

Auditul a mai relevat că autoritățile „nu dispun de un mecanism unitar de consolidare și evaluare a rezultatelor investițiilor realizate la nivel național”, iar monitorizarea consumului de energie electrică nu oferă informații suficiente pentru evaluarea rentabilității fondurilor investite. Singurul lucru cert este că izolarea termică a clădirilor și înlocuirea echipamentelor reduc efectiv facturile la încălzire și electricitate.