Cum sunt determinate cheltuielile salariale acceptate de ANRE în scopuri tarifare.

Pe fondul apariției în spațiul public a unor mesaje diferite privind cheltuielile pentru personal, luate în calcul la stabilirea tarifelor în sectoarele energetice reglementate, ANRE a clarificat modul de determinare a acestora.

ANRE menționează că cheltuielile pentru plata muncii angajaților implicați în activitatea reglementată, acceptate în scopuri tarifare, sunt calculate ținând cont de salariul minim pe țară (pentru muncitori), coeficientul de dificultate, grila tarifară, coeficientul de multiplicare, precum și alte plăți compensatorii obligatorii pentru condiții speciale de muncă, conform legislației în vigoare.

Au fost prezentate criteriile aplicate, modul de calcul și exemple concrete de determinare a cheltuielilor acceptate în scopuri tarifare.

Exemplu de calcul al salariului acceptat în scopuri tarifare pentru conducătorul întreprinderii

Conform anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 743/2002, nivelul maxim al grilei tarifare pentru conducător este de 34.965 lei pe lună. Nivelul concret se stabilește în funcție de indicatorii de eficiență și dimensiunea întreprinderii, în special volumul indicatorilor financiar-economici (volumul vânzărilor și veniturilor, numărul angajaților, valoarea activelor etc.). Coeficientul de dificultate al ramurii, stabilit prin anexa nr. 3 la Hotărârea nr. 743/2002, pentru sectorul gazelor naturale, energiei electrice și termice este 1,35. La salariul de bază se aplică o primă lunară de 10% conform abordării unice a ANRE pentru toate ramurile reglementate. Vechimea în muncă a conducătorului este de 3 ani. Conform Hotărârii Guvernului nr. 1527/2007, sporul pentru vechime între 2 și 5 ani este de 10%.

Calcul: 34.965 × 1,35 × (1,1 × 2) = 56.643,3 lei.

Dacă întreprinderea desfășoară activitate atât în sectoare reglementate, cât și nereglementate, se ia în considerare ponderea veniturilor din activitatea reglementată. De exemplu, dacă în anul precedent veniturile au fost:

activitate reglementată — 1 mld lei;

activitate nereglementată — 1,5 mld lei,

atunci ponderea activității reglementate este de 40%. În consecință, cheltuielile admise pentru plata muncii conducătorului în sectorul reglementat vor fi:

56.643,3 × 0,4 = 22.657,3 lei pe lună.

Exemplu de calcul al salariului acceptat în scopuri tarifare pentru muncitorul de categoria III

Salariul minim pe țară pentru anul 2026, conform Hotărârii Guvernului nr. 771/2025, este de 6.300 lei. Conform anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 743/2002, coeficientul maxim al grilei tarifare pentru muncitorul de categoria III este 1,59. Coeficientul de dificultate al ramurii pentru sectorul gazelor naturale, energiei electrice și termice este 1,35. La salariul de bază se aplică o primă lunară de 10%. Pentru o vechime de 3 ani, sporul pentru vechime este de 10%. Suplimentul pentru muncă în condiții dăunătoare (nivelul 1), conform Hotărârii Guvernului nr. 152/2004, este de 100 lei pe lună.

Calcul:

6.300 × 1,35 × 1,59 × (1,1 × 2) + 100 = 16.327,5 lei.

ANRE a subliniat că la calcularea tarifelor se iau în considerare doar cheltuielile strict necesare pentru desfășurarea activității reglementate. Cheltuielile nejustificate, ineficiente sau neobligatorii, cum ar fi ajutoarele materiale, primele unice, tichetele de masă și alte beneficii similare, nu sunt acceptate în scopuri tarifare.