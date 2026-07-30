Cresc riscurile pentru sistemul energetic din cauza secării Dunării: Moldovenii, îndemnați să economisească.

Scăderea semnificativă a nivelului apei în Dunăre afectează funcționarea mai multor centrale electrice din regiune, inclusiv a centralelor nucleare care folosesc apa râului pentru răcirea sistemelor tehnologice.

Ministerul Energiei informează că o astfel de situație poate duce la o reducere temporară a capacităților disponibile de generare, creșterea necesarului de import de energie electrică și la o volatilitate sporită a prețurilor pe piețele regionale.

În aceste condiții, oprirea controlată a primului și celui de-al doilea bloc energetic al centralei nucleare „Cernavodă” înseamnă scoaterea din sistemul energetic românesc a capacităților totale de aproximativ 1.400 MW. Aceasta corespunde aproximativ 19–20% din consumul de vârf de energie electrică în România.

Indisponibilitatea simultană a celor două blocuri energetice poate crește necesarul de energie electrică din alte surse, inclusiv importuri, precum și poate pune presiune asupra prețurilor pe piața de energie electrică „pentru ziua următoare” din România.

Republica Moldova, în funcție de necesități și condițiile comerciale, achiziționează aproximativ 10–15% din energia electrică necesară pe piața gestionată de bursa românească OPCOM. Prin urmare, impactul direct asupra costului mediu de achiziție a energiei electrice pentru Moldova este evaluat ca fiind limitat, însă acesta va depinde de durata indisponibilității capacităților regionale, nivelul consumului și dinamica prețurilor în orele respective.

În prezent, alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din Republica Moldova se realizează în regim normal, fără restricții sau întreruperi cauzate de situația din regiune.

Totodată, în condițiile unei volatilități ridicate a piețelor regionale de energie și a temperaturilor anormal de ridicate, utilizarea rațională a energiei electrice poate contribui la reducerea costurilor de achiziție și la menținerea funcționării stabile a sistemului energetic.

Conform prognozelor meteorologilor, creșterea temperaturii aerului până la 35–38°C poate duce la o creștere a consumului intern de energie electrică cu aproximativ 15–20%, în principal din cauza utilizării intense a aparatelor de aer condiționat și a echipamentelor climatice.

Condițiile meteorologice pot influența și producția de energie electrică din surse regenerabile. Perioadele cu circulație slabă a maselor de aer și vânt redus pot diminua producția centralelor eoliene.

În ceea ce privește centralele solare, volumul generării depinde în primul rând de intensitatea radiației solare și de înnorare. Temperaturile foarte ridicate reduc eficiența panourilor fotovoltaice, însă volumul total al producției poate rămâne ridicat în condiții de radiație solară intensă. Astfel, producția efectivă de energie solară va depinde de ansamblul factorilor meteorologici.

Consumatorilor li se recomandă, în mod voluntar, în special în orele de consum maxim, între 18:00 și 23:00, să utilizeze rațional energia electrică și, dacă este posibil, să amâne folosirea aparatelor electrocasnice cu consum mare de energie pentru perioadele cu sarcină mai mică.

Pe cât posibil, se recomandă folosirea mașinilor de spălat și uscat, boilerelor electrice, cuptoarelor electrice și altor echipamente cu consum ridicat de energie în afara orelor de vârf.

Aceste recomandări au un caracter preventiv și voluntar. Alimentarea cu energie electrică se realizează în regim normal, iar instituțiile responsabile monitorizează permanent situația și sunt pregătite să ia măsurile necesare în cazul apariției unor circumstanțe care pot afecta funcționarea sistemului energetic, inclusiv în condițiile regimului actual de alertă sporită.