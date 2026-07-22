Creditele de consum din Moldova s-au dovedit mai populare decât ipotecile

În iunie 2026, băncile din Moldova au acordat credite noi în valoare de 8,32 miliarde de lei.

Cea mai mare parte a împrumuturilor — 65,2% a fost destinată afacerilor, iar restul de 34,8% persoanelor fizice, arată datele Băncii Naționale a Moldovei.

Companiile au primit credite în valoare de aproximativ 5,43 miliarde de lei. Cele mai mari volume au revenit societăților comerciale nefinanciare — 2,429 miliarde de lei moldovenești și 2,201 miliarde de lei în valută străină. Ratele medii ale dobânzilor pentru aceste credite au fost de 8,36% în lei și 4,83% în valută, scrie bani.md.

În același timp, persoanele fizice au contractat credite în valoare de aproape 2,9 miliarde de lei. Cele mai solicitate au fost creditele de consum — 1,754 miliarde de lei, ceea ce depășește semnificativ volumul creditelor ipotecare, care a fost de 1,114 miliarde de lei.

Potrivit datelor BNM, rata medie a dobânzii pentru creditele ipotecare a fost de 7,96%, în timp ce pentru creditele de consum în lei aceasta a ajuns la 10,64%.

Totodată, cea mai mare parte a creditelor de consum — 1,58 miliarde de lei a fost acordată pe o perioadă de la doi la cinci ani, cu o rată medie a dobânzii de 10,53%. Creditele de consum cu termen de până la un an au fost de 59 milioane de lei, iar cele cu termen de rambursare mai mare de cinci ani — 27 milioane de lei, însă pentru acestea s-a înregistrat cea mai mare rată medie — 14,62%.