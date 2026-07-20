Cota capitalului autohton în sectorul bancar s-a prăbuşit de două ori. Cum explică BNM acest fenomen.

Anul trecut cota capitalului autohton în sectorul bancar a înregistrat o scădere nemaivăzută în ultimii 10 ani – de peste două ori şi ceva, arată datele Băncii Naţionale a Moldovei (BNM).

Astfel, pe 31 decembrie 2025 cota investiţiilor străine în capitalul social al băncilor a constituit 86,2 la sută, fiind cu 15,9 puncte procentuale mai mare faţă de finele anului precedent, scrie mold-street.com.

În schimb, cota investiţiilor autohtone în sectorul bancar s-a prăbuşit: de la nivelul 29,5% la finele anului 2024 – la doar 13,8% pe 31 decembrie 2025.

Banca Naţională explică această creştere fulminantă a cotei capitalului străin şi, respectiv, prăbuşirea ponderii celui autohton doar „prin finalizarea în 2025 a procesului de absorbţie a BCR Chişinău de către Victoriabank”.

Acesta nu este însă cel mai mic nivel al investiţiilor autohtone în capitalul social al băncilor moldoveneşti. În anii 2022-2023 cota era de doar 11,1%, iar în 2019 – de 12,9%, ele fiind influenţate de anumite tranzacţii cu acţiunile băncilor, dar şi de decizii de majorare a capitalului unor instituţii de creditare.

Potrivit BNM, în prezent doar o singură bancă are capital social format complet din investiţii autohtone – Fincombank. Respectiv, celelalte nouă instituţii financiare sunt controlate de străini sau au capital majoritar străin.

Printre investitorii străini care participă la formarea capitalului băncilor din Republica Moldova sunt instituţii financiare din Italia, România, Ungaria, precum şi Banca Europeană de Reconstrucţii şi Dezvoltare, investitori din Germania, Bulgaria, Olanda, Austria, Estonia, Regatul Unit al Marii Britanii, Grecia şi Irak.

Din numărul total, trei bănci (ProCredit Bank, Eximbank şi Comerţbank) dispun de capital format complet din investiţii străine. Din numărul total de bănci, în Republica Moldova avem două filiale ale băncilor şi grupurilor financiare străine – Eximbank şi ProCredit Bank și şase bănci – Maib, Moldindconbank, Victoriabank, OTP Bank, Energbank şi EuroCreditBank, care au capital format din investiţii străine şi autohton.