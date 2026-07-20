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20 Iulie 2026, 11:09
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Costul serviciului datoriei de stat a Moldovei poate ajunge la 7 miliarde de lei

Volumul împrumuturilor Moldovei pe piața internă a crescut semnificativ în ultimii doi ani, iar acest lucru exercită o influență tot mai mare asupra bugetului de stat, avertizează mișcarea civică „Construim Încredere”.

Costul serviciului datoriei publice a Moldovei poate ajunge la 7 miliarde de lei.
Costul serviciului datoriei publice a Moldovei poate ajunge la 7 miliarde de lei.

Potrivit organizației, rata medie a dobânzii pentru titlurile de stat (TS) a crescut de la 4,96% în 2024 la 9,08% în 2025, iar în primul semestru al anului 2026 a urcat până la aproximativ 9,5–10%, scrie logos-pres.md.

În aceste condiții, cheltuielile pentru plata dobânzilor la datoria publică sunt estimate la aproximativ 6 miliarde de lei în 2026 și pot ajunge la 7 miliarde de lei în 2027. În același timp, se prognozează un deficit bugetar ce va depăși 21 miliarde de lei.

Organizația atrage atenția că aproape 95% din datoria internă contractată prin TS este rambursată în mai puțin de un an, ceea ce obligă statul să refinanțeze constant creditele existente, expunându-se unor costuri și mai mari. În plus, aproape 70% din piața acestor titluri de valoare este controlată de un număr mic de bănci comerciale, ceea ce sporește dependența guvernului de deciziile acestora.

Potrivit autorilor declarației, creditele pe scară largă cu dobânzi ridicate pot reduce creditarea companiilor și populației, precum și pot încetini investițiile. Mișcarea civică „Construim încredere” face apel către viitorul guvern să adopte o strategie de reducere a costurilor de finanțare și să direcționeze fondurile împrumutate către investiții productive, nu doar pentru acoperirea deficitului bugetar.

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