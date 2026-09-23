Contribuabilii vor avea dreptul să solicite soluționarea litigiilor fiscale.

De la 1 ianuarie 2027, persoanele fizice sau juridice vor putea depune o contestație împotriva unui act administrativ al Serviciului Fiscal de Stat, solicitând soluționarea litigiului.

Este vorba despre cazurile în care contribuabilii consideră că interpretarea sau aplicarea de către Serviciul Fiscal de Stat a unui acord/unei convenții privind evitarea sau eliminarea dublei impuneri, la care Republica Moldova este parte, a dus sau poate duce la dublă impunere, transmite logos-pres.md.

După cum s-a relatat anterior, proiectul de lege privind modificarea Codului fiscal (în partea ce ține de impozitele directe) a fost aprobat ieri de Guvern. Scopul includerii în Codul fiscal a mecanismului de soluționare a litigiilor fiscale este prevenirea transferului profiturilor în jurisdicții cu cote de impozitare mai mici.

Iar de la 1 ianuarie 2028 se propune includerea în Codul fiscal a noțiunii de companie străină controlată (CSC) și a procedurii de aplicare a legislației fiscale în privința unor astfel de companii.

Proiectul prevede redistribuirea veniturilor companiilor străine controlate din jurisdicțiile cu un nivel scăzut de impozitare către țara companiei-mamă, cu o cotă de impozitare mai ridicată. Aceasta va fi obligată să impoziteze aceste venituri în țara sa de rezidență fiscală.

Restul propunerilor incluse în proiect vor intra în vigoare de la data aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Proiectul aprobat de Guvern urmează să fie examinat și aprobat de Parlament.