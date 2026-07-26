Constructorii pregătesc scumpiri: Locuințele noi din Moldova ar putea crește și mai mult în preț.

Conducătorii întreprinderilor din Republica Moldova se așteaptă în trimestrul III al anului 2026 la o activitate economică relativ stabilă, însoțită de o creștere moderată a veniturilor din vânzări și a prețurilor.

Despre aceasta indică rezultatele unui sondaj publicate de Biroul Național de Statistică (BNS), scrie rupor.md.

La nivelul întregii economii, managerii prevăd o stabilitate relativă a situației economice, sold conjunctural +5%, și a numărului de angajați, -5%. În același timp, veniturile din vânzări ar trebui să crească moderat, +7%, iar prețurile la bunuri și servicii, conform prognozelor, vor crește cu un sold conjunctural de +9%.

Cele mai optimiste estimări vin din industria prelucrătoare, unde managerii prevăd o creștere a activității economice, +16%, și a veniturilor din vânzări, +15%, cu o stabilitate relativă a numărului de angajați, +1%. În același timp, ei așteaptă o creștere moderată a prețurilor la produsele industriale, +10%.

În construcții, companiile așteaptă o creștere moderată a activității, +7%, și a veniturilor, +12%, însă prevăd cea mai puternică creștere a prețurilor dintre toate sectoarele analizate, cu un sold conjunctural de +21%.

În același timp, comerțul cu amănuntul și sectorul serviciilor vor evolua mai lent. Managerii se așteaptă la o situație economică relativ stabilă, +3%, și venituri aproape neschimbate, +4%, dar prevăd o reducere moderată a numărului de angajați, -6%, și o creștere a prețurilor, +7%.

Datele BNS arată că întreprinderile mari sunt cele mai optimiste. Conducătorii companiilor cu peste 250 de angajați se așteaptă la o creștere a activității economice, +14%, a veniturilor din vânzări, +17%, și chiar la o creștere a numărului de angajați, +8%. În același timp, întreprinderile mici și microîntreprinderile prevăd în general o stagnare a activității și o mică reducere a personalului.

Totodată, peste jumătate dintre companii, 54%, au declarat că s-au confruntat cu obstacole în activitate în trimestrul II al anului 2026. Cea mai frecventă problemă a fost cererea insuficientă pe piață, indicată de 33,9% dintre respondenți. Printre alte dificultăți se numără problemele financiare, 21,8%, lipsa forței de muncă calificate, 19%, consecințele războiului din Ucraina, 8,6%, precum și lipsa spațiilor sau echipamentelor necesare, 6%.