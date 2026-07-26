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26 Iulie 2026, 08:00
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Constructorii pregătesc scumpiri: Locuințele noi din Moldova ar putea crește și mai mult în preț

Conducătorii întreprinderilor din Republica Moldova se așteaptă în trimestrul III al anului 2026 la o activitate economică relativ stabilă, însoțită de o creștere moderată a veniturilor din vânzări și a prețurilor.

Constructorii pregătesc scumpiri: Locuințele noi din Moldova ar putea crește și mai mult în preț.
Constructorii pregătesc scumpiri: Locuințele noi din Moldova ar putea crește și mai mult în preț.

Despre aceasta indică rezultatele unui sondaj publicate de Biroul Național de Statistică (BNS), scrie rupor.md.

La nivelul întregii economii, managerii prevăd o stabilitate relativă a situației economice, sold conjunctural +5%, și a numărului de angajați, -5%. În același timp, veniturile din vânzări ar trebui să crească moderat, +7%, iar prețurile la bunuri și servicii, conform prognozelor, vor crește cu un sold conjunctural de +9%.

Cele mai optimiste estimări vin din industria prelucrătoare, unde managerii prevăd o creștere a activității economice, +16%, și a veniturilor din vânzări, +15%, cu o stabilitate relativă a numărului de angajați, +1%. În același timp, ei așteaptă o creștere moderată a prețurilor la produsele industriale, +10%.

În construcții, companiile așteaptă o creștere moderată a activității, +7%, și a veniturilor, +12%, însă prevăd cea mai puternică creștere a prețurilor dintre toate sectoarele analizate, cu un sold conjunctural de +21%.

În același timp, comerțul cu amănuntul și sectorul serviciilor vor evolua mai lent. Managerii se așteaptă la o situație economică relativ stabilă, +3%, și venituri aproape neschimbate, +4%, dar prevăd o reducere moderată a numărului de angajați, -6%, și o creștere a prețurilor, +7%.

Datele BNS arată că întreprinderile mari sunt cele mai optimiste. Conducătorii companiilor cu peste 250 de angajați se așteaptă la o creștere a activității economice, +14%, a veniturilor din vânzări, +17%, și chiar la o creștere a numărului de angajați, +8%. În același timp, întreprinderile mici și microîntreprinderile prevăd în general o stagnare a activității și o mică reducere a personalului.

Totodată, peste jumătate dintre companii, 54%, au declarat că s-au confruntat cu obstacole în activitate în trimestrul II al anului 2026. Cea mai frecventă problemă a fost cererea insuficientă pe piață, indicată de 33,9% dintre respondenți. Printre alte dificultăți se numără problemele financiare, 21,8%, lipsa forței de muncă calificate, 19%, consecințele războiului din Ucraina, 8,6%, precum și lipsa spațiilor sau echipamentelor necesare, 6%.

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