Construcția locuințelor noi în orașele din Moldova a scăzut.

Tendința construirii de locuințe noi în zonele rurale ale Republicii Moldova arată o creștere nesemnificativă, spre deosebire de construcția de apartamente în orașe și în Capitală.

În mediul rural se menține o tendință pozitivă în construcția noilor locuințe. Numărul clădirilor date în exploatare în ultimii patru ani a crescut de la 980 la 1.003, scrie infotag.md.

Așa cum remarcă experții și agenții imobiliari, în orașe, în special în capitala Moldovei – Chișinău, numărul apartamentelor construite în 2025 a scăzut cu 1.600 față de 2024 și cu 4.100 față de 2023.

Datele oficiale arată că numărul noilor case din orașe a scăzut de la 3.400 la 2.300.

Suprafața apartamentelor noi date în exploatare s-a redus de la 258.000 metri pătrați în 2024 la 114.000 metri pătrați în 2025. Volumul total al lucrărilor de construcție în 2025, conform datelor Biroului Național de Statistică, a fost de 23,8 miliarde lei, cu 5 miliarde lei mai mult decât în 2024.

În 2025, 11,5 miliarde lei au fost cheltuiți pentru construcția de clădiri noi, cu 3 miliarde lei mai mult decât în 2024, reprezentând 48,5% din volumul total al construcțiilor din anul trecut. Pentru lucrările de întreținere tehnică și reparații curente s-au cheltuit peste 6 miliarde lei, iar pentru reparații capitale – 5,4 miliarde lei.