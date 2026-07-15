Construcția drumului de ocolire a orașului Drochia a intrat într-o nouă etapă.

Guvernul a aprobat instituirea Comisiei de cercetare prealabilă pentru declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de construcție a drumului național R7, pe sectorul de ocolire a orașului Drochia.

Decizia reprezintă o etapă esențială în procesul de pregătire a proiectului, necesară pentru evaluarea și declararea utilității publice a investiției, în conformitate cu prevederile legislației, transmite moldpres.md.

Drumul național R7 are o importanță strategică pentru Republica Moldova, fiind parte a rețelei transeuropene de transport (TEN-T). Acesta asigură conexiunea dintre nordul țării și România, prin punctul de trecere a frontierei Costești-Stânca, contribuind la dezvoltarea mobilității și facilitarea transportului de persoane și mărfuri.

Construcția drumului de ocolire va permite redirecționarea traficului de tranzit în afara orașului Drochia, reducând congestionarea traficului, sporind siguranța rutieră și îmbunătățind calitatea vieții locuitorilor.

Proiectul corespunde obiectivelor Strategiei de mobilitate 2030, care prevede dezvoltarea infrastructurii rutiere de mare capacitate și construirea drumurilor de ocolire pentru fluidizarea traficului, creșterea siguranței rutiere și consolidarea conectivității Republicii Moldova cu rețeaua europeană de transport.