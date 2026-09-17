Condițiile actuale privind deschiderea farmaciilor vor fi anulate.

Proiectul noii Legi privind activitatea farmaceutică anulează restricțiile legate de numărul populației, distanța dintre farmacii și densitatea rețelei farmaceutice.

Potrivit documentului, farmaciile vor putea fi deschise în orice localitate, cu respectarea cerințelor legislative, relatează logos-press.md.

Ministerul Sănătății a supus din nou consultărilor publice proiectul care reglementează noul mod de funcționare a farmaciilor și procedurile de monitorizare a pieței.

Autorii propun stabilirea a șapte tipuri de subdiviziuni farmaceutice: farmacii comunitare și filiale, puncte farmaceutice, farmacii spitalicești și universitare, farmacii mobile și automate pentru eliberarea medicamentelor.

Filialele farmaceutice, punctele, farmaciile mobile și automatele pentru eliberarea medicamentelor vor funcționa sub conducerea farmaciei principale. Proprietarii rețelelor mari, care administrează cel puțin 30 de subdiviziuni farmaceutice, vor trebui să asigure funcționarea a cel puțin unei farmacii cu spectru complet de servicii în fiecare localitate în care activează rețeaua.

În satele în care nu există farmacii, este propusă o procedură accelerată pentru deschiderea acestora. Se introduce interdicția de a prepara medicamente și de a elibera medicamente care conțin substanțe narcotice și psihotrope. Farmaciile mobile și automatele vor fi lansate ca proiecte-pilot pentru un termen de 3 ani.

Prin intermediul automatelor farmaceutice vor putea fi achiziționate doar medicamente fără rețetă aprobate de Ministerul Sănătății. Totodată, pacienților va trebui să li se asigure posibilitatea unei consultații la distanță cu un farmacist.