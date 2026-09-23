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ipn.md logoipn
23 Septembrie 2026, 15:41
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Companiile pot urma cursuri de instruire privind extinderea vânzărilor online pe piețele externe

Companiile moldovenești care doresc să își extindă vânzările online pe piețele internaționale pot beneficia gratuit de instruire și mentorat pentru dezvoltarea exporturilor.

Companiile pot urma cursuri de instruire privind extinderea vânzărilor online pe piețele externe.
Companiile pot urma cursuri de instruire privind extinderea vânzărilor online pe piețele externe.

Agenția de Investiții a lansat un program destinat întreprinderilor locale, în cadrul căruia 20 de companii vor beneficia de instruire, iar 10 dintre acestea vor primi sprijin suplimentar pentru lansarea magazinelor online și extinderea vânzărilor pe piețele externe, transmite ipn.md.

Potrivit Agenției de Investiții, programul se va desfășura în perioada noiembrie 2026 – aprilie 2027, în limba engleză, iar companiile selectate vor urma un curs de instruire de opt săptămâni, care va include exerciții practice, sesiuni interactive și mentorat din partea experților.

Ulterior, cele mai de succes 10 companii vor beneficia de încă zece săptămâni de sprijin intensiv pentru lansarea magazinelor online și dezvoltarea vânzărilor internaționale. Participanții vor primi ajutor pentru accesarea platformelor de comerț electronic precum Amazon, eBay, eMAG, precum și instruire privind plățile, logistica și promovarea digitală.

Agenția precizează că întreprinderile care au cel puțin cinci produse pregătite pentru vânzare și care sunt prezente pe rețelele sociale sau au propriul site pot depune cereri de participare la program. Companiile trebuie să aibă produse potrivite pentru comercializare pe piețele externe, de exemplu îmbrăcăminte, produse cosmetice, articole pentru casă sau produse lucrate manual. Prioritate va fi acordată întreprinderilor cu experiență sau potențial de export.

Totodată, participarea este gratuită, iar termenul-limită pentru depunerea cererilor este 5 octombrie. Programul este implementat de Agenția de Investiții cu sprijinul Băncii Mondiale și al Proiectului de Ameliorare a Competitivității.

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