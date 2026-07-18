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logos.press.md logologos
18 Iulie 2026, 08:00
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Companiile din sectorul energetic se așteaptă la o creștere bruscă a prețurilor din cauza inflației

În termeni anuali, prețurile producătorilor la livrări au arătat o tendință de încetinire a creșterii.

Companiile din sectorul energetic se așteaptă la o creștere bruscă a prețurilor din cauza inflației.
Companiile din sectorul energetic se așteaptă la o creștere bruscă a prețurilor din cauza inflației.

În iunie, sectorul industrial din Moldova a înregistrat o inflație anuală aproape de zero, cu o dinamică lunară slabă de creștere de la începutul anului.

Prețurile producătorilor în principalele ramuri ale industriei prelucrătoare au scăzut în ansamblu cu 0,4% în termeni anuali, datorită unei scăderi semnificative a prețurilor în sectorul energetic anul trecut (cu 12,8%), transmite logos-pres.md.

Datele sunt furnizate de Biroul Național de Statistică (BNS), care monitorizează dinamica actuală a formării prețurilor. În iunie 2026, comparativ cu mai, prețurile producătorilor în principalele ramuri ale industriei au evoluat neuniform.

În sectorul producerii bunurilor de consum, prețurile au crescut cu 0,2%, în ramura bunurilor intermediare (cu excepția produselor energetice) – cu 0,1%. În același timp, în ramura bunurilor de folosință îndelungată, în ramura bunurilor de capital și în domeniul activităților și bunurilor economisitoare de energie, prețurile au rămas la nivelul lunii mai.

De la începutul anului curent, prețurile producătorilor au crescut în ramura bunurilor intermediare (cu excepția produselor energetice) cu 3,1%, în ramura bunurilor curente – cu 1,0%, în ramura bunurilor de capital – cu 0,4%, în ramura bunurilor de folosință îndelungată – cu 0,2%, iar în activitățile și bunurile legate de energie prețurile au scăzut cu 12,7%.

În industria extractivă, în iunie 2026, prețurile producătorilor au crescut cu 0,9% față de mai, cu 6,1% față de decembrie 2025 și cu 6,8% față de iunie 2025.

În industria prelucrătoare, în iunie 2026, prețurile producătorilor au crescut cu 0,1% față de mai, cu 1,4% față de decembrie 2025 și cu 0,6% față de iunie 2025.

În sectorul energetic, în iunie 2026, prețurile producătorilor au rămas la nivelul lunii mai, iar comparativ cu decembrie 2025 și iunie 2025 prețurile au scăzut cu 12,8%.

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