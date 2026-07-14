Compania moldovenească JLC a intrat în top 10 al companiilor din sectorul lactatelor din România.

Compania Prodlacta Brașov, parte a grupului moldovenesc JLC, a intrat în top zece cei mai mari producători de produse lactate din România.

După cum raportează Ziarul Financiar, citând Ministerul Finanțelor din România, la finalul anului 2025 Prodlacta Brașov a ocupat locul zece în clasamentul pe domeniu. Cifra de afaceri a companiei a crescut la 175 milioane RON (33,5 milioane euro), față de 160 milioane RON (31 milioane euro) în anul precedent. Totodată, profitul net s-a redus de la 3 milioane la 1 milion RON (aproximativ 0,2 milioane euro), scrie logos-pres.md.

Revenirea Prodlacta în top zece a fost rezultatul redresării după o perioadă dificilă. În 2023, compania s-a confruntat cu dificultăți financiare, fiind aproape de faliment, ceea ce a dus la excluderea sa din lista celor mai mari producători de produse lactate din România. În 2024, întreprinderea a început redresarea: veniturile au crescut cu 19% — până la 159,6 milioane RON (aproximativ 32 milioane euro), față de 133,2 milioane RON (27 milioane euro) în anul precedent.

Compania a continuat investițiile în dezvoltarea producției. În 2024, Prodlacta a alocat aproape 1 milion de euro pentru modernizare, inclusiv pentru crearea de centre de colectare a laptelui și instalarea de panouri solare. La sfârșitul anului, erau în curs de implementare proiecte în valoare de peste jumătate de milion de euro.

Menționăm că Prodlacta face parte din grupul internațional JLC Group, cel mai mare grup lactat din Moldova. Pe lângă unitatea din Brașov, JLC deține în România fabrica de lapte Bucovina din județul Suceava. În cadrul concernului internațional mai fac parte întreprinderi lactate din Moldova, Ucraina și Kazahstan.

Piața românească — în mâinile giganților transnaționali

Potrivit sursei, piața românească a produselor lactate este evaluată la aproximativ 10 miliarde RON (circa 1,9 miliarde euro) anual. În 2025, patru companii au depășit pragul de 1 miliard RON (aproximativ 191 milioane euro) cifră de afaceri anuală, față de două în anul precedent.

Liderul sectorului rămâne Albalact, controlată de grupul francez Lactalis: cifra sa de afaceri depășește 1,3 miliarde RON (aproximativ 249 milioane euro). Printre companiile cu cifră de afaceri de peste 1 miliard de lei se numără Danone România — 1,24 miliarde lei (aproximativ 237 milioane euro), Hochland România — 1,03 miliarde lei (aproximativ 197 milioane euro) și Fabrica de Lapte Brașov — 1,02 miliarde lei (aproximativ 195 milioane euro).

Conform Registrului Comerțului din România, sectorul lactatelor reunește aproximativ 500 de companii. Totodată, România acoperă mai puțin de jumătate din necesarul intern de lapte crud și rămâne dependentă de importuri. Deficitul comerțului exterior cu produse lactate și brânzeturi este estimat la aproximativ 800 milioane euro anual.