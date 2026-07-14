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14 Iulie 2026, 22:24
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Compania Energocom a câștigat licitația pentru livrarea gazelor către Termoelectrica

Energocom Trading SRL a câștigat licitația organizată pe platforma Bursei Române de Mărfuri EST pentru furnizarea gazelor naturale către SA Termoelectrica în perioada octombrie-noiembrie.

Compania Energocom a câștigat licitația pentru livrarea gazelor către Termoelectrica.
Compania Energocom a câștigat licitația pentru livrarea gazelor către Termoelectrica.

Potrivit Energocom, compania-mamă a Energocom Trading, procedura de achiziție a vizat un volum total estimat de 618,438 MWh de gaze naturale, echivalentul a aproximativ 58,6 milioane de metri cubi. Gazele vor fi utilizate pentru asigurarea necesarului de consum al Termoelectrica destinat producerii energiei termice și electrice, transmite rupor.md.

Conform documentației licitației, cantitatea estimată pentru luna octombrie este de 178,911 MWh, iar pentru luna noiembrie – de 439,527 MWh.

Contractul are drept scop asigurarea necesarului de gaze naturale pentru activitatea Termoelectrica la începutul sezonului rece. SA Termoelectrica este unul dintre principalii producători de energie termică și electrică din Republica Moldova.

„Acest rezultat consolidează poziția Energocom Trading pe segmentul concurențial al pieței gazelor naturale din Republica Moldova și confirmă capacitatea companiei de a oferi soluții competitive și sigure pentru consumatorii industriali și instituționali”, se arată în comunicatul Energocom.

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