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bani.md logobani
14 Iulie 2026, 16:32
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Compania Barza Albă și-a majorat activele nete până la aproape 380 de milioane de lei

S.A. Barza Albă, aflată integral în proprietatea statului, a încheiat anul 2025 cu un profit net de 12,15 milioane de lei. Activele nete au crescut la 373,6 milioane lei, cu 11,7 milioane de lei mai mult decât la începutul anului.

Compania Barza Albă și-a majorat activele nete până la aproape 380 de milioane de lei.
Compania Barza Albă și-a majorat activele nete până la aproape 380 de milioane de lei.

Despre acest lucru se menționează în raportul financiar al întreprinderii pentru anul 2025, scrie bani.md.

La sfârșitul anului trecut, Barza Albă deținea în depozite produse și mărfuri în valoare de 258,2 milioane de lei, iar producția în curs de execuție se ridica la 110,3 milioane de lei. În total, stocurile companiei au ajuns la 378,9 milioane de lei, reprezentând peste patru cincimi din activele totale ale întreprinderii.

În același timp, disponibilitățile bănești aproape s-au dublat, crescând de la 6,8 milioane la 12,9 milioane de lei, în timp ce creanțele comerciale au urcat cu peste 3 milioane de lei.

Pe partea de datorii, compania și-a redus creditele bancare pe termen lung la 31,8 milioane de lei, față de 34,7 milioane de lei cu un an înainte, iar datoriile comerciale curente au scăzut la 19,9 milioane de lei.

Raportul Comisiei de Cenzori arată că inventarierea patrimoniului nu a identificat lipsuri sau surplusuri, iar verificările nu au depistat abateri privind evidența contabilă. Totodată, societatea a continuat procesul de rebranding și a relansat mai multe mărci și recuperând drepturile asupra brandului „Belîi Aist”.

Sursă
bani.md logobani
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