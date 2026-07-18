Codul fiscal al Moldovei va fi aliniat la „tendința mondială”.

Astăzi, normele internaționale prevăd plata impozitelor în țările în care se generează profitul și valoarea adăugată.

În acest sens, Codul fiscal va fi aliniat la tendința mondială. Modificările vizează taxele directe și au fost propuse de Ministerul Finanțelor pentru consultări publice, transmite logos-pres.md.

Întrucât impozitarea dobânzilor, redevențelor și dividendelor trebuie să se efectueze o singură dată într-unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, se propune modificarea secțiunilor II și V din Codul fiscal („Impozitul pe venit” și „Administrarea fiscală”).

Societatea străină controlată (SSC)

Începând cu 1 ianuarie 2028 va intra în vigoare un nou capitol al Codului fiscal, care reglementează conceptul de companie străină controlată (SSC) și modul de determinare a bazei sale impozabile.

Acesta va stabili condițiile acordării dreptului la credit fiscal pentru impozitul pe venit plătit de SSC în străinătate, obligațiile de raportare și introducerea sancțiunilor pentru neprezentarea sau prezentarea tardivă a informațiilor despre SSC, procedura de prevenire a dublei impuneri, precum și obligația de respectare a prevederilor sale și altele.

În nota explicativă a proiectului se menționează: pentru că piața unică a UE este o piață internă, operațiunile între subiecți din diferite state membre ale UE nu trebuie să fie impozitate în condiții mai puțin favorabile. Prin urmare, de la momentul aderării Moldovei la UE vor fi aplicate prevederile privind recunoașterea ca neimpozabile a dividendelor distribuite din profitul rezidenților țărilor membre UE, precum și normele privind condițiile în care veniturile obținute din dobânzi sau redevențe în Moldova nu vor fi impozitate.

Vor deveni comune și procedura de acordare a garanției bancare pentru obținerea dreptului de a nu reține impozitul pe venit la sursa de plată, regimul fiscal al dividendelor aplicat între companiile-mamă și filialele acestora, normele de prevenire a dublei impuneri, mecanismele de soluționare a disputelor fiscale și altele.