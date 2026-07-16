Circa 38 km ai drumului național M1 vor fi reabilitați.

Administrația Națională a Drumurilor (AND) a lansat procedura de achiziție pentru reabilitarea unui sector de 37,8 kilometri al drumului național M1. Tronsonul vizat este amplasat în raioanele Hâncești și Nisporeni.

Proiectul este finanțat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), transmite realitatea.md.

Contractul este împărțit în două loturi. Primul vizează reabilitarea segmentului dintre kilometrii 1+000 și 9+200, cu o lungime de 8,2 kilometri, care traversează zonele localităților Leușeni, Cotul Morii și Sărăteni. Cel de-al doilea lot cuprinde tronsonul dintre kilometrii 9+200 și 38+800, cu o lungime de 29,6 kilometri, în apropierea localităților Onești, Costești, Bujor, Chetroșeni, Mirești, Mârzoaia, Cristești și Iurceni.

Proiectul prevede construcția unei noi îmbrăcăminți rutiere din beton de ciment, executarea lucrărilor de terasament, construirea zidurilor de sprijin, amenajarea sistemelor de drenaj, precum și construcția și reabilitarea podurilor și podețelor.

În cadrul proiectului vor fi implementate și măsuri pentru sporirea siguranței rutiere. În funcție de specificul fiecărui lot, drumul va avea două, trei sau patru benzi de circulație, vor fi construite trei sensuri giratorii, trotuare și stații pentru transportul public.

Durata estimată pentru executarea lucrărilor este de 915 zile