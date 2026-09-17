Chicu: Tofan a promis „să taie cu drujba”, dar deficitul a crescut cu 2 miliarde de lei.

Fostul prim-ministru și deputat Ion Chicu a criticat rectificările bugetare prezentate de Guvernul Tofan, declarând că acțiunile Guvernului nu corespund promisiunilor făcute înainte de numirea acestuia.

„Politica fiscală merge mână în mână cu declarațiile premierului Tofan privind eforturile de reducere a aparatului de stat. Înțelegem că este necesară reducerea cheltuielilor publice acolo unde acestea sunt iraționale și pot fi optimizate. În prezent, se efectuează o analiză a fiecărei instituții și examinăm unde poate fi redus personalul, pentru că acest lucru este necesar”, a declarat deputatul PAS Andrian Băluțel, relatează unimedia.info.

La rândul său, deputatul PDCM și fostul premier Ion Chicu a criticat acțiunile Guvernului, amintind de promisiunile lui Tofan de dinaintea învestirii sale în Parlament privind reducerea aparatului de stat.

„În curând, acest Guvern va împlini 100 de zile, iar declarațiile premierului Tofan, făcute înaintea învestirii sale în Parlament, că «vom tăia cu drujba, cu fierăstrăul» și așa mai departe, sunt bune și corespund situației. Totuși, acțiunile arată cu totul altceva — au venit cu rectificări bugetare și cu majorarea deficitului cu 2 miliarde de lei. Din păcate, acțiunile diferă de declarații”, a declarat Chicu.