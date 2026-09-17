theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
unimedia.info logounimedia
17 Septembrie 2026, 09:58
9 432
Copiază linkul
Link copiat

Chicu: Tofan a promis „să taie cu drujba”, dar deficitul a crescut cu 2 miliarde de lei

Fostul prim-ministru și deputat Ion Chicu a criticat rectificările bugetare prezentate de Guvernul Tofan, declarând că acțiunile Guvernului nu corespund promisiunilor făcute înainte de numirea acestuia.

Chicu: Tofan a promis „să taie cu drujba”, dar deficitul a crescut cu 2 miliarde de lei.
Chicu: Tofan a promis „să taie cu drujba”, dar deficitul a crescut cu 2 miliarde de lei.

„Politica fiscală merge mână în mână cu declarațiile premierului Tofan privind eforturile de reducere a aparatului de stat. Înțelegem că este necesară reducerea cheltuielilor publice acolo unde acestea sunt iraționale și pot fi optimizate. În prezent, se efectuează o analiză a fiecărei instituții și examinăm unde poate fi redus personalul, pentru că acest lucru este necesar”, a declarat deputatul PAS Andrian Băluțel, relatează unimedia.info.

La rândul său, deputatul PDCM și fostul premier Ion Chicu a criticat acțiunile Guvernului, amintind de promisiunile lui Tofan de dinaintea învestirii sale în Parlament privind reducerea aparatului de stat.

„În curând, acest Guvern va împlini 100 de zile, iar declarațiile premierului Tofan, făcute înaintea învestirii sale în Parlament, că «vom tăia cu drujba, cu fierăstrăul» și așa mai departe, sunt bune și corespund situației. Totuși, acțiunile arată cu totul altceva — au venit cu rectificări bugetare și cu majorarea deficitului cu 2 miliarde de lei. Din păcate, acțiunile diferă de declarații”, a declarat Chicu.

Abonați-vă la știrile Point.md pe Google
Sursă
unimedia.info logounimedia
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Acest text a fost tradus cu ajutorul AI. Ați observat o greșeală?
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici