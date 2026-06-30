Chicu: Majorarea taxelor este legată de creșterea cheltuielilor pentru datoria de stat.

Deputatul Ion Chicu susține că Moldova va cheltui circa 7 miliarde de lei pentru deservirea datoriei de stat în 2027, iar majorările de taxe și impozite propuse de Guvern ar avea drept scop acoperirea acestor costuri în creștere.

Chicu afirmă că în 2026 sunt prevăzute cheltuieli de 6,4 miliarde de lei pentru plata dobânzilor aferente datoriei de stat interne și externe, transmite bani.md.

Potrivit acestuia, în acest an soldul datoriei publice este planificat să crească cu aproximativ 20 de miliarde de lei, în condițiile deficitului bugetar aprobat, ceea ce va genera cheltuieli suplimentare cu dobânzile estimate la cel puțin 600–700 de milioane de lei anual.

„Dacă la cele 6,4 miliarde planificate pentru anul acesta mai adăugăm 0,6–0,7 miliarde de lei, care se vor adăuga anul viitor, vom obține o sumă estimativă a costului deservirii datoriei de stat în 2027 de circa 7 miliarde de lei”, a declarat Chicu.

Fostul premier susține că presiunea asupra finanțelor publice va fi amplificată și de necesitatea majorării cheltuielilor bugetare, inclusiv pentru angajarea de noi funcționari și majorarea salariilor în sectorul public.

În opinia sa, Guvernul încearcă să acopere aceste costuri prin modificările fiscale propuse.

„Combinată cu necesitatea majorării cheltuielilor publice – mii de funcționari noi, majorarea amânată a salariilor în sectorul bugetar etc. – această creștere a costului deservirii datoriei de stat se încearcă a fi acoperită prin majorări de impozite”, a afirmat Ion Chicu.