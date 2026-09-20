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bani.md logobani
20 Septembrie 2026, 08:00
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CFM, pe linie moartă? Doar 12 locomotive mai sunt funcționale

CFM dispune în prezent de 12 locomotive funcționale, a declarat ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea, la TV8.

CFM, pe linie moartă? Doar 12 locomotive mai sunt funcționale
CFM, pe linie moartă? Doar 12 locomotive mai sunt funcționale

Calea Ferată din Moldova (CFM) dispune în prezent de 12 locomotive funcționale, iar problema deficitului de vagoane nu se mai resimte la nivelul de altădată, a declarat ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, în cadrul emisiunii „Novaya nedelya” de la TV8.

Potrivit ministrului, cele 12 locomotive aflate în stare de funcționare sunt unități moderne produse în Kazahstan, cunoscute printre angajații CFM drept „kazahii”.

„Sunt 12 locomotive în stare de funcționare. La calea ferată le numesc „kazahii“, pentru că au fost produse în Kazahstan. Sunt foarte bune, moderne, cu condiții foarte bune”, a declarat Bolea.

Ministrul a precizat că locomotivele au fost procurate cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, însă banii acordați pentru achiziția acestora reprezintă un credit care trebuie rambursat de întreprinderea feroviară.

Bolea s-a referit și la informațiile privind eventuala transmitere către Ucraina a 20 de locomotive vechi, care urmau să fie valorificate drept fier vechi. Potrivit acestuia, deocamdată locomotivele respective nu au fost transmise.

În același timp, ministrul afirmă că CFM valorifică în prezent cantități reduse de fier vechi, iar autoritățile intenționează să modifice legislația pentru a schimba mecanismul prin care acesta este comercializat.

Bolea s-a declarat sceptic față de actualul sistem de licitații și susține trecerea la vânzarea la bursă, pe care o consideră o metodă mai transparentă, care ar permite participarea unor cumpărători mari de fier vechi.

„Eu nu cred în licitații. Cred în bursă, unde există o metodă mai transparentă de cumpărare și vânzare”, a afirmat ministrul.

 

Sursa: https://bani.md/cfm-pe-linie-moarta-doar-12-locomotive-mai-sunt-functionale/

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