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rupor.md logorupor
31 Iulie 2026, 12:42
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CFM a înregistrat un antirecord al întreprinderilor de stat: Aproape 90 de milioane de lei pierderi

Întreprinderea de stat „Calea Ferată a Moldovei” (CFM) a înregistrat cele mai mari pierderi în rândul companiilor din portofoliul statului în 2025, aproape 90 de milioane de lei.

CFM a înregistrat un antirecord al întreprinderilor de stat: Aproape 90 de milioane de lei pierderi.
CFM a înregistrat un antirecord al întreprinderilor de stat: Aproape 90 de milioane de lei pierderi.

Aceste date au fost prezentate de Agenția Proprietății Publice (APP).

În același timp, situația Î.S. „Calea Ferată din Moldova” s-a îmbunătățit totuși. În 2024, întreprinderea a înregistrat pierderi de 322,6 milioane de lei. Astfel, pierderile au scăzut, pe parcursul anului, cu aproximativ 72%, sau cu peste 232 de milioane de lei, anunță rupor.md.

Următoarele în anti-rating au fost Arena Națională cu pierderi de 42 de milioane de lei, CET-Nord 37 de milioane, Metalferos - 26,8 milioane și editura Universul - 25,8 milioane de lei.

În total, APP a analizat indicatorii a 75 de companii cu capital de stat. Dintre acestea, 57 au încheiat anul 2025 cu profit, iar 18 — cu pierderi cumulate de aproximativ 242 de milioane de lei.

În pofida rezultatelor eșuate ale unor întreprinderi, întregul portofoliu de stat a obținut profit net de peste 3,1 miliarde de lei, de peste cinci ori mai mult decât cu un an în urmă. Veniturile companiilor au crescut cu aproximativ 33%, până la 68,5 miliarde de lei.

Cel mai mult a câștigat Moldovagaz: 1,165 miliarde de lei. În continuare se află Aeroportul Internațional Chișinău, cu un profit de aproape 712 milioane, Energocom — 430,6 milioane, Furnizarea Energiei Electrice Nord — 309 milioane și Loteria Națională a Moldovei — 290,7 milioane de lei.

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