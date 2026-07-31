CFM a înregistrat un antirecord al întreprinderilor de stat: Aproape 90 de milioane de lei pierderi.

Întreprinderea de stat „Calea Ferată a Moldovei” (CFM) a înregistrat cele mai mari pierderi în rândul companiilor din portofoliul statului în 2025, aproape 90 de milioane de lei.

Aceste date au fost prezentate de Agenția Proprietății Publice (APP).

În același timp, situația Î.S. „Calea Ferată din Moldova” s-a îmbunătățit totuși. În 2024, întreprinderea a înregistrat pierderi de 322,6 milioane de lei. Astfel, pierderile au scăzut, pe parcursul anului, cu aproximativ 72%, sau cu peste 232 de milioane de lei, anunță rupor.md.

Următoarele în anti-rating au fost Arena Națională cu pierderi de 42 de milioane de lei, CET-Nord 37 de milioane, Metalferos - 26,8 milioane și editura Universul - 25,8 milioane de lei.

În total, APP a analizat indicatorii a 75 de companii cu capital de stat. Dintre acestea, 57 au încheiat anul 2025 cu profit, iar 18 — cu pierderi cumulate de aproximativ 242 de milioane de lei.

În pofida rezultatelor eșuate ale unor întreprinderi, întregul portofoliu de stat a obținut profit net de peste 3,1 miliarde de lei, de peste cinci ori mai mult decât cu un an în urmă. Veniturile companiilor au crescut cu aproximativ 33%, până la 68,5 miliarde de lei.

Cel mai mult a câștigat Moldovagaz: 1,165 miliarde de lei. În continuare se află Aeroportul Internațional Chișinău, cu un profit de aproape 712 milioane, Energocom — 430,6 milioane, Furnizarea Energiei Electrice Nord — 309 milioane și Loteria Națională a Moldovei — 290,7 milioane de lei.