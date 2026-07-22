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logos.press.md logologos
22 Iulie 2026, 13:43
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Cetățenii și companiile vor primi compensații pentru profitul pierdut

Cetățenii și companiile vor putea solicita despăgubiri nu doar pentru pagube materiale, ci și pentru pierderile de profit.

Cetățenilor și companiilor li se va compensa pierderea profitului.
Cetățenilor și companiilor li se va compensa pierderea profitului.

Această prevedere este inclusă în proiectul de lege privind modul de despăgubire a prejudiciului cauzat prin acțiuni ilegale comise în cadrul procedurilor penale și administrative, transmite logos-pres.md.

Proiectul a fost înaintat de Ministerul Justiției pentru consultări publice. Documentul stabilește o bază juridică unitară a răspunderii statului și o extinde asupra instanțelor judecătorești, procurorilor, organelor de urmărire penală, comisiilor administrative și funcționarilor care analizează încălcările legii. Aceasta acoperă și inacțiunea organelor de stat sau executarea necorespunzătoare a atribuțiilor acestora.

Autorii legii urmăresc perfecționarea mecanismelor de despăgubire a prejudiciului și compensare a daunelor cauzate. În special, vor fi compensate salariile și alte venituri pierdute de persoană, inclusiv profitul ratat. De asemenea, vor fi compensate bunurile, sumele de bani și dobânzile, obligațiile de împrumut ale statului și veniturile aferente, valoarea bunurilor sechestrate vândute, amenzile și cheltuielile judiciare suportate.

Este prevăzută și compensarea daunelor morale. Mărimea acesteia va fi stabilită de instanță și va depinde de gravitatea încălcărilor, rezonanța cazului, precum și de suferințele fizice și morale ale victimei. Prejudiciul va fi despăgubit integral din bugetul de stat prin restabilirea situației anterioare sau în formă bănească, pe baza unei hotărâri judecătorești.

Persoanele responsabile pentru cauzarea prejudiciului vor răspunde penal, administrativ, disciplinar sau civil, conform legii.

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