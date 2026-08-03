Cererea pentru apartamente în Chișinău a început să-și revină.

În primul semestru al anului 2026, la Chișinău și în suburbii au fost vândute 5.493 de apartamente, cu 26,6% mai puțin decât în perioada similară din 2025. Acest lucru reiese din datele Cadastrului de Stat al Bunurilor Imobile.

În același timp, analiza pe trimestre indică o evoluție pozitivă. Dacă în primul trimestru au fost înregistrate 2.529 de tranzacții, atunci în al doilea numărul lor a crescut până la 2.964, majorându-se cu 17,2%, a menționat specialistul agenției Acces Imobil, Vasile Cernomorcenco, potrivit Mold-Street.

Potrivit acestuia, acest lucru arată că piața imobilelor rezidențiale a depășit perioada de activitate minimă de la începutul anului și intră treptat într-o fază de stabilizare.

Expertul a mai subliniat că interesul sporit al cumpărătorilor de la începutul celui de-al treilea trimestru creează premise pentru o revenire treptată a pieței în a doua jumătate a anului 2026.

În opinia lui Cernomorcenco, activitatea cumpărătorilor ar putea fi influențată de discuțiile privind proiectul politicii bugetar-fiscale, care prevede majorarea unor impozite și introducerea unor taxe noi, legate de imobiliare.

„Așteptarea acestor schimbări, se pare, îi determină pe o parte dintre cumpărători să accelereze luarea deciziei de cumpărare, pentru a evita eventuale cheltuieli suplimentare. Acest lucru se reflectă deja în creșterea numărului de tranzacții la începutul celui de-al treilea trimestru”, consideră expertul.

Dacă această tendință se va menține, piața va putea compensa parțial scăderea din prima jumătate a anului, iar numărul total de tranzacții la finalul anului 2026 ar putea ajunge aproape de nivelul din 2025.

Cernomorcenco a mai menționat că tot mai mulți cumpărători care, anterior, amânau achiziția locuinței în așteptarea ieftinirii treptat revin pe piață.

Potrivit acestuia, dinamica actuală a tranzacțiilor nu indică o scădere semnificativă a cererii, care ar putea duce la o scădere vizibilă a prețurilor. În același timp, oferta de locuințe noi rămâne limitată în comparație cu cererea, ceea ce reduce probabilitatea unei corecții majore a prețurilor în perioada imediat următoare.

Potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei, în primul trimestru al anului 2026 prețurile la locuințe au continuat să crească. Indicele prețurilor pentru imobiliare rezidențiale a crescut cu 2,8% față de al patrulea trimestru din 2025 și cu 10% față de primul trimestru din anul trecut.