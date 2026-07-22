Cererea de numerar în Moldova rămâne tradițional ridicată.

În iunie, la fel ca în lunile precedente ale anului 2026, volumul retragerilor de numerar de către cetățeni și firme a depășit volumul depunerilor în depozitele bancare.

Volumul retragerilor de numerar de pe conturile curente și de depozit, din bancomate și ghișeele băncilor, în iunie 2026 a fost de 16.506 milioane lei, scrie logos-pres.md.

Potrivit celor mai recente date ale Băncii Naționale a Moldovei (BNM), doar în iunie volumul retragerilor de numerar a crescut cu 371 milioane lei (+2,3%) față de luna precedentă, reflectând o cerere constant ridicată din partea populației și a mediului de afaceri pentru mijloace bănești.

BNM a înregistrat, de asemenea, un excedent al retragerilor față de depuneri de 109 milioane lei. Raportul complet privind dinamica operațiunilor de casă este disponibil pe site-ul oficial al regulatorului, care consemnează lunar o cerere în creștere pentru mijloace bănești.

În luna raportată, volumul depunerilor de numerar a fost de 16.397 mil. lei, în creștere cu 784 milioane lei (+5%) față de aceeași lună a anului precedent.

În mod tradițional, principala sursă de intrare a mijloacelor bănești în bănci este venitul comerțului din vânzarea bunurilor de consum, care în iunie a fost de 9.876 milioane lei (60,2% din suma totală), cu 664 milioane lei mai mult decât în anul precedent (+7,2%).



