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22 Iulie 2026, 07:45
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Cererea de numerar în Moldova rămâne tradițional ridicată

În iunie, la fel ca în lunile precedente ale anului 2026, volumul retragerilor de numerar de către cetățeni și firme a depășit volumul depunerilor în depozitele bancare.

Cererea de numerar în Moldova rămâne tradițional ridicată.
Cererea de numerar în Moldova rămâne tradițional ridicată.

Volumul retragerilor de numerar de pe conturile curente și de depozit, din bancomate și ghișeele băncilor, în iunie 2026 a fost de 16.506 milioane lei, scrie logos-pres.md.

Potrivit celor mai recente date ale Băncii Naționale a Moldovei (BNM), doar în iunie volumul retragerilor de numerar a crescut cu 371 milioane lei (+2,3%) față de luna precedentă, reflectând o cerere constant ridicată din partea populației și a mediului de afaceri pentru mijloace bănești.

BNM a înregistrat, de asemenea, un excedent al retragerilor față de depuneri de 109 milioane lei. Raportul complet privind dinamica operațiunilor de casă este disponibil pe site-ul oficial al regulatorului, care consemnează lunar o cerere în creștere pentru mijloace bănești.

În luna raportată, volumul depunerilor de numerar a fost de 16.397 mil. lei, în creștere cu 784 milioane lei (+5%) față de aceeași lună a anului precedent.

În mod tradițional, principala sursă de intrare a mijloacelor bănești în bănci este venitul comerțului din vânzarea bunurilor de consum, care în iunie a fost de 9.876 milioane lei (60,2% din suma totală), cu 664 milioane lei mai mult decât în anul precedent (+7,2%).


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