Cebotari: După 22 septembrie, pentru pasagerii FlyOne nu se va schimba nimic. Zborurile nu vor fi oprite.

Compania aeriană FlyOne va continua să opereze zboruri și după 22 septembrie, iar pasagerii care au achiziționat deja bilete vor fi transportați la destinații în conformitate cu rezervările lor.

Despre acest lucru a declarat președintele Consiliului de administrație al FlyOne Moldova, Vlad Cebotari, în contextul în care, la 22 septembrie, expiră termenul acordat de Consiliul pentru examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului, în decursul căruia coproprietarii companiei trebuie să renunțe la cotele lor, scrie ziua.md.

„În primul rând, FlyOne va acționa cu multă prudență și responsabilitate față de pasagerii săi, care sunt clienții noștri principali. Și aici vrem să oferim primele garanții ferme: fiecare pasager care a achiziționat servicii FlyOne pentru zborurile viitoare va fi transportat la destinație pe aceeași rută, în aceeași zi, fără modificarea condițiilor de transport, a prețurilor și așa mai departe. Și așa va fi și în continuare”, a declarat Vlad Cebotari în cadrul emisiunii Contrasens.

Cebotari a mai comunicat că circa 400 de mii de persoane au cumpărat bilete pentru zborurile programate după 22 septembrie. El a adăugat că „nu se așteaptă ca autoritățile să ia măsuri care ar putea afecta pasagerii FlyOne”.

„Adică după 22 septembrie nu se va schimba nimic pentru cei care au cumpărat deja bilete? Da, pentru noi acesta este cel mai important lucru. Dar nu cred că autoritățile vor acționa împotriva intereselor celor aproximativ 400 de mii de pasageri care și-au cumpărat biletele din timp. Acesta este volumul vânzărilor. Nu cred că autoritățile vor întreprinde ceva împotriva intereselor propriilor cetățeni și nu doar ale lor, ci și ale oaspeților Republicii Moldova, creându-le atâtea inconveniente serioase și atâtea probleme. Prin urmare, compania, grupul de companii, asigură că pasagerii nu au de ce să-și facă griji”, a subliniat Cebotari.

Declarațiile au fost făcute cu mai puțin de două săptămâni înainte de expirarea termenului stabilit de autorități, care vizează structura proprietății FlyOne. Totodată, Cebotari a declarat din nou că fondatorii companiei nu intenționează să renunțe la cotele lor.

„În al doilea rând, am declarat deja în repetate rânduri acest lucru public: coproprietarii FlyOne nu intenționează să-și cedeze cotele în compania aeriană”, a precizat Vlad Cebotari.