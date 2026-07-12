Ceban: Pentru a-și asigura suveranitatea energetică, Moldova are nevoie de investiții de miliarde de euro.

Republica Moldova va avea nevoie de investiții de miliarde de euro pentru a-și asigura suveranitatea energetică.

Această opinie a fost exprimată de președintele Consiliului de Administrație al SA Moldovagaz, Vadim Ceban, în cadrul emisiunii „Без галстуков cu Alexandru Stahurschi” de pe canalul de televiziune N4, relatează noi.md.

„Dacă vorbim despre faptul că vrem să electrificăm întreaga țară și să atingem până în 2050 un nivel de suveranitate energetică de 70-80%, atunci pentru aceasta sunt necesare investiții de miliarde de euro”, a subliniat Vadim Ceban.

Potrivit acestuia, sunt necesare, de asemenea, investiții în modernizarea completă a rețelelor de transport, a transformatoarelor și a substațiilor la nivelul întreprinderii Moldelectrica, precum și al companiilor Premier Energy și RED Nord, care distribuie energia electrică.

Investițiile în dezvoltarea infrastructurii acestora trebuie să fie substanțiale, mult mai mari decât cele prevăzute în prezent în planurile de investiții.

„De aceea, din păcate, suntem încă departe de suveranitatea energetică. Dar direcția aleasă este cea corectă”, a spus șeful Moldovagaz.

El a subliniat că este important să dezvoltăm sursele regenerabile de energie – resursa noastră internă. Construcția de noi interconectări – linii electrice – reprezintă o posibilitate tehnică de conectare suplimentară la rețelele energetice ale țărilor vecine, în vederea creșterii fiabilității aprovizionării.

Dezvoltarea sistemelor de stocare a energiei electrice este importantă pentru echilibrarea și flexibilitatea sistemului. Aceasta oferă posibilitatea de a stoca energia electrică produsă în țară și de a o folosi ulterior în perioadele în care este necesară, în orele de vârf, de exemplu dimineața sau seara.

Vadim Ceban a subliniat, de asemenea, că gazul natural trebuie să fie un combustibil de rezervă, inclusiv pentru echilibrarea rețelei energetice, pe lîngă producția de bază, și s-a pronunțat în favoarea instalării unei turbine cu abur și gaze, de exemplu, la Chișinău sau la Bălți.

Directorul Moldovagaz a subliniat că, pe lângă securitatea energetică, trebuie să oferim mediului de afaceri și industriei posibilitatea de a avea acces la energie electrică la prețuri acceptabile, pentru ca acestea să se poată dezvolta. Pentru ele este importantă previzibilitatea pe termen lung.