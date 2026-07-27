Cămătarii moldoveni au câștigat aproape 16 milioane de lei profit în cinci luni.

Asociațiile de economii și împrumut (AEÎ) din Republica Moldova au încheiat primele cinci luni ale anului 2026 cu un profit net de 15,88 milioane de lei, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei (BNM).

Comparativ cu sfârșitul lunii aprilie, când profitul cumulat era de 9,74 milioane de lei, câștigurile sectorului au crescut cu peste 6,1 milioane de lei, informează bani.md.

Veniturile din dobânzi au continuat să fie principala sursă de venit pentru asociații, acestea ajungând la 115,9 milioane de lei la sfârșitul lunii mai, în creștere față de 91,7 milioane de lei înregistrate la sfârșitul lunii aprilie.

În același timp, și cheltuielile cu dobânzile au urcat, de la 25,8 milioane de lei la 32,8 milioane de lei, pe fondul extinderii activității de creditare și al costurilor de finanțare.

Cheltuielile administrative au crescut la 65,9 milioane de lei, comparativ cu 54,1 milioane de lei în luna precedentă, însă nu au împiedicat sectorul să își îmbunătățească rezultatul financiar.

Potrivit BNM, profitul înainte de impozitare al asociațiilor de economii și împrumut a fost de 15,88 milioane de lei, identic cu profitul net, întrucât nu au fost raportate cheltuieli privind impozitul pe venit.