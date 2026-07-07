Businessul moldovenesc solicită o perioadă de tranziție fiscală de 6 ani după aderarea la UE.

Asociațiile de afaceri din Moldova solicită amânarea cu 6 ani a introducerii impozitului minim global după aderarea țării la Uniunea Europeană. Poziția este exprimată într-un document pregătit de AmCham, EBA, FIA și ATIC.

Ei s-au adresat Guvernului și Parlamentului cu rugămintea de a negocia cu Comisia Europeană un termen de tranziție de 6 ani pentru implementarea regulilor privind impozitarea minimă globală (Pilonul II), prevăzute în Directiva UE 2022/2523, informează logos-pres.md.

Autorii scrisorii susțin armonizarea legislației fiscale cu normele UE, dar consideră că aplicarea imediată a noilor reguli va crea o povară excesivă, cu un efect fiscal minim.

Mai ales că Moldova intenționează să realizeze o reformă fiscală și continuă să resimtă consecințele războiului din Ucraina, motiv pentru care are nevoie de consolidarea capacității administrative pentru implementarea unor mecanisme atât de complexe.

Membrii asociațiilor reamintesc că articolul 50 din Directiva UE permite statelor mici, cu un număr limitat de grupuri internaționale mari, să amâne aplicarea regulilor cheie Income Inclusion Rule (IIR) și Undertaxed Profits Rule (UTPR). Această posibilitate a fost utilizată de Estonia, Letonia, Lituania, Malta și Slovacia.

Moldova se află într-o situație similară. În țară nu există companii-mamă (Ultimate Parent Entities) supuse directivei, iar numărul filialelor locale ale grupurilor internaționale mari este de aproximativ 50.

Și menținrea regimului fiscal pentru IT Park

În acest context este menționat separat Moldova IT Park. Aplicarea directivei fără o perioadă de tranziție ar putea pune în pericol regimul fiscal special garantat până în 2035 pentru rezidenții săi, ar reduce atractivitatea investițională a sectorului și încrederea investitorilor în garanțiile statului.

De asemenea, nu este clar cum ar trebui luat în considerare impozitul unic în vigoare în IT Park la calcularea ratei efective de impozitare în cadrul regulilor GloBE.

În apel se subliniază că implementarea Pillar II va necesita crearea unei noi infrastructuri IT, modernizarea sistemelor de administrare fiscală, pregătirea specialiștilor, schimbul internațional de date și adaptarea raportării corporative. Pentru un număr limitat de companii potențial afectate de noile reguli, astfel de cheltuieli, în opinia mediului de afaceri, sunt disproporționate în raport cu veniturile bugetare așteptate.

În acest sens, comunitatea de afaceri propune ca poziție oficială a Moldovei în negocierile cu Comisia Europeană să fie acordarea țării unui termen de tranziție, cu amânarea aplicării noilor standarde pentru 6 ani. În același timp, să se păstreze angajamentul de a introduce directiva în legislația națională, de a dezvolta infrastructura administrativă și de a implementa mecanismul impozitului minim global după încheierea perioadei de tranziție.